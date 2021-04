9 accessori auto per cani da avere per affrontare al meglio un viaggio

Molte famiglie decidono di portarsi dietro il proprio amico a quattro zampe nel caso in cui debbano fare un lungo viaggio per non lasciarlo a casa da solo e farlo soffrire di solitudine. Proprio come noi, anche i cani hanno bisogno di alcuni accessori indispensabili per viaggiare in sicurezza a bordo di un’auto e per godere del massimo comfort.

Perciò abbiamo deciso di raggruppare in questo articolo i migliori accessori auto per cani da portare con sé per pensare al suo benessere durante un viaggio. Oltre al buon senso, bisogna tener conto di quanto previsto dal codice della strada.

Infatti, è necessario trasportare in auto il proprio cane seguendo determinate regole imposte dal legislatore, pena una multa salata. Inoltre, se si guida con più di un animale, bisogna munirsi di apposite gabbie per tenerli in sicurezza. Detto ciò, scopriamo di seguito i migliori prodotti da acquistare subito!

Divisorio cani

Installare un divisorio all’interno della propria auto riduce la possibilità che le zampe e le unghie dei cani si aggroviglino. È possibile installare una semplice rete con bande regolabili, traspirante, ventilata e visibile, che non influisce affatto sulla vista posteriore. Inoltre, si tratta di un accessorio leggero, pieghevole e salvaspazio che può essere richiuso facilmente e conservato all’interno dell’auto.

Potete viaggiare in sicurezza con il proprio fido in quanto il divisorio crea una barriera tra i sedili anteriori e posteriori e tiene l’animale sul sedile posteriore. È possibile fissare quest’oggetto alle maniglie sopra la porta o direttamente ai poggiatesta dei sedili anteriori. Di seguito, trovate alcuni divisori acquistabili su Amazon.

Seggiolino

Sì, anche per i cani è disponibile un seggiolino per auto. Si tratta di un prodotto molto importante da prendere in considerazione se si vuole affrontare un lungo viaggio con il cane in auto. Il seggiolino permette al cane di restare in piedi o di sdraiarsi così da farlo stare più tranquillo. Inoltre, questo tipo di accessorio viene realizzato in rete per consentire al cane di respirare anche quando è sdraiato.

Alcuni modelli dispongono pure di una borsa portaoggetti e di due fori sul retro che consentono di far passare la cintura di sicurezza direttamente attraverso il seggiolino auto per cani. In questo modo, il cane potrà indossare la cintura di sicurezza e per stare più sicuro. Rispetto alle gabbie, il seggiolino auto offre molto più spazio e inoltre il design aperto garantisce un maggior comfort. Qui sotto trovate alcuni seggiolini acquistabili su Amazon.

Cintura di sicurezza

Fra i migliori accessori auto per cani c’è una particolare cintura di sicurezza che assume la forma di un guinzaglio ma svolge proprio la funzione di cintura di sicurezza. Si tratta di un accessorio molto utile da utilizzare in viaggio e permette di mantenere voi e il vostro cane al sicuro durante la guida. Oltre a questo, la tracolla può essere regolata in maniera molto semplice per permettere all’amico a quattro zampe di sedersi o di sdraiarsi. Di seguito vi proponiamo alcuni modelli disponibili all’acquisto su Amazon.

Trasportino

In alternativa al seggiolino visto poco fa, se cercate una protezione maggiore per il vostro fedele amico a quattro zampe, allora vi consigliamo di acquistare un trasportino. Questo tipo di accessorio è realizzato interamente in plastica e inoltre è dotato di un attacco per le cinture di sicurezza.

È presente una pratica maniglia sulla parte superiore che consente di sollevare il trasportino in modo da caricarlo facilmente a bordo dell’auto. Ovviamente ci sono dei fori per permettere all’animale di respirare e di godere del massimo comfort durante il viaggio. Su Amazon potete trovare trasportini in diverse misure. Ecco alcuni modelli.

Coprisedile

Se non volete rovinare i sedili della vostra Alfa Romeo, allora vi consigliamo assolutamente di acquistare un coprisedile per cani. Questo prodotto è in grado di coprire l’intero sedile posteriore e si adatta alla maggior parte delle auto. Inoltre, presenta una base antiscivolo per impedire ai cani di scivolare ogni volta che si frena.

Il coprisedile auto per cani è un prodotto che non deve assolutamente mancare perché permette di non avere più preoccupazioni per sporco, peli e altro ancora. L’accessorio può essere facilmente fissato ai sedili tramite le fibbie regolabili. Di seguito vi proponiamo alcuni articoli acquistabili su Amazon.

Rampa sali e scendi per Auto

Fra i migliori accessori auto per cani che non devono mancare, soprattutto se avete un SUV o una monovolume, è la rampa. Questo prodotto consente di far salire a bordo il vostro cane con maggiore facilità.

Si tratta di un accessorio realizzato in plastica e con design pieghevole che facilita la salita e la discesa del cane ed evita lo scivolamento grazie al rivestimento antiscivolo. Inoltre, la rampa è utile nel caso in cui il vostro amico a quattro zampe avesse problemi di salute. Ecco di seguito alcuni modelli acquistabili su Amazon.

Ciotola da viaggio

Proprio come noi essere umani, anche i cani hanno bisogno di bere e/o mangiare per affrontare al meglio il viaggio, soprattutto nelle calde giornate. La ciotola da viaggio si rivela un accessorio per cane molto importante. Alcuni modelli proposti in questo articolo sono realizzati in silicone e presentano un design pieghevole. Ciò significa che possono essere risciacquati o puliti dopo l’uso.

Borraccia da viaggio

In alternativa alla ciotola, che può fungere anche da contenitore di acqua, su Amazon è possibile acquistare anche delle borracce da viaggio per cani. Queste consentono di contenere all’interno dell’acqua ed essere sempre pronte all’uso quando il vostro amico ha bisogno di bere.

Inoltre, è possibile utilizzare un semplice pulsante per bloccare lo scorrimento dell’acqua senza perdite. Infine, il design compatto offerto da questo accessorio auto per cani consente di posizionarlo in valigia, zaino o portabicchieri. Di seguito, vi proponiamo alcuni articoli disponibili all’acquisto.

Rullo per rimozione peli da baule e moquette auto

Concludiamo questo articolo dedicato ai migliori accessori auto per cani con un prodotto da utilizzare alla fine di ogni viaggio e utile per ripulire la vostra vettura in caso di peli. Il rullo è dotato di una spazzola interna molto efficace in grado di raccogliere peli con un paio di semplici passate.

Inoltre, è presente un vassoio di raccolta facile da aprire e pulire. Si tratta di un prodotto leggero e compatto che può essere utilizzato senza troppi problemi, basta trascinarlo avanti e indietro con brevi movimenti. Di seguito trovate alcune soluzioni disponibili all’acquisto su Amazon.

