Chrysler Pacifica, Jeep Grand Cherokee e Ram 1500 nominati Best Minivan, SUV e Pickup Truck to Buy 2020

The Car Connection ha nominato Chrysler Pacifica, Jeep Grand Cherokee e Ram 1500 come Best Minivan, SUV and Pickup Truck to Buy 2020. I redattori di The Car Connection hanno guidato più di 100 nuovi veicoli prima di nominare questi vincitori.

La Chrysler Pacifica è la migliore monovolume secondo The Car Connection da acquistare nel 2020. Martin Padgett, direttore editoriale di Internet Brands Automotive ed editore di The Car Connection, ha dichiarato: “La Chrysler Pacifica pone le basi per i minivan con i suoi interni flessibili e il suo stile deciso. L’eroe sconosciuto nella scaletta è l’ibrido plug-in con l’eccellente risparmio di carburante offerto“.

Chrysler Pacifica, Jeep Grand Cherokee e Ram 1500: i tre veicoli di FCA conquistano dei premi importanti

Il nuovo riconoscimento porta il conteggio complessivo dei premi conquistati dalla Pacifica a oltre 125 e consolida ulteriormente la sua posizione di minivan più premiato dal 2016. La Jeep Grand Cherokee è stata eletta Best SUV to Buy 2020 mentre il Ram 1500 è stato nominato Best Pickup Truck to Buy 2020.

In merito a questi due veicoli, Padgett ha affermato: “La Jeep Grand Cherokee continua a stupirci per le sue prestazioni, sia su strada che fuori sui sentieri battuti. Da Trailhawk a Trackhawk, è bello e capace, e comunque diverso da qualsiasi altro SUV. Il Ram 1500 ha le caratteristiche per essere un ottimo pick-up, anche quando dispone di migliori interni“.

Viste le tre vittorie ottenute per ogni singola categoria, The Car Connection sostiene che Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha i migliori veicoli per le esigenze di un’ampia categoria di clienti.