Una Dodge Charger R/T del 2015 trasformata in una Hellcat Widebody grazie a un body kit

In questa articolo vi parliamo dell’ultimo progetto realizzato da R/T Life che riguarda una Dodge Charger R/T del 2015. Secondo quanto riportato da Mopar Insiders, il proprietario della muscle car a quattro porte ha cercato di portare le prestazioni della vettura in linea con gli standard odierni.

Nel dicembre 2019, l’originale motore Hemi V8 da 5.7 litri è stato modificato con l’obiettivo di produrre più cavalli. In particolare, dall’unità da 5.7 litri è stato creato un Hemi V8 da 6.5 litri con camme. Adesso il motore da 397ci è in grado di produrre una potenza di 455 CV e 615 nm di coppia massima.

Dodge Charger R/T: ecco un esemplare del 2015 convertito in una Hellcat Widebody grazie a un body kit

Oltre ai cavalli extra, la Dodge Charger R/T ha ottenuto altri aggiornamenti. In particolare, sono stati installati degli pneumatici Nitto 315 e dei cerchi da 20” prodotti da Vicrez che riprendono il design della SRT Hellcat Widebody. Prima di decidere se andare oltre con il suo progetto, R/T Life ha pensato che la sua Charger R/T del 2015 avesse bisogno di un piccolo aggiornamento per renderla più moderna.

Si è affidata a IKON Motorsports e al suo body kit Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Replica 2020. Questo include fascia anteriore, paraurti posteriore, parafanghi, minigonne, rivestimenti interni dei cerchi, inserto griglia superiore, inserto griglia inferiore, coperture per i fari fendinebbia e diffusore posteriore.

Uno specialista di New York ha poi dipinto il body kit per abbinarlo alla carrozzeria in B5 Blue della Dodge Charger R/T, oltre ad installare il kit. Il risultato finale è qualcosa di molto interessante. Grazie al nuovo body kit di IKON Motorsports, adesso le persone hanno difficoltà ad indovinare che si tratta di una Charger del 2015.

