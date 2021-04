Veicoli elettrici: il costo rappresenta il più grande ostacolo per i consumatori

Un sondaggio condotto dalla OC&C Strategy Consultants, rilasciato in esclusiva da Reuters, afferma che gli acquirenti europei e statunitensi si stanno avvicinando all’idea di acquistare un veicolo elettrico ma continuano a preoccuparsi per il prezzo della tecnologia. Inoltre, lo stesso studio sottolinea la necessità di avere incentivi per raggiungere le vendite di EV e gli obiettivi ambientali.

Il numero di consumatori che sta valutando l’acquisto di un veicolo a zero emissioni è cresciuto in modo significativo secondo il sondaggio. OC&C Strategy Consultants ha intervistato oltre 7500 consumatori tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

Veicoli elettrici: il numero di consumatori che sta prendendo in considerazione l’acquisto è cresciuto parecchio

Tale cambiamento arriva in un momento cruciale per il settore automobilistico che si sta popolando di un numero sempre crescente di modelli elettrici con l’obiettivo di rispettare le norme sulle emissioni di CO2 che si fanno sempre più severe.

Nel Regno Unito, in Francia e in Italia, oltre la metà dei consumatori intervistati ha dichiarato che considererebbe un veicolo completamente elettrico per il prossimo acquisto mentre in Germania e negli States quasi la metà. Ciò rappresenta un netto aumento rispetto allo scorso anno, in particolare in UK e negli USA dove la disponibilità ad acquistare un veicolo elettrico è aumentata rispettivamente dell’81% e del 61%.

Nonostante ciò, gli acquirenti continuano a non essere soddisfatti del prezzo delle auto elettriche che sono generalmente più costose dei modelli con motore a combustione interna. Sebbene le preoccupazioni sull’autonomia e sull’infrastruttura di ricarica siano diminuite rispetto al 2020, il sondaggio rivela che il costo complessivo dei veicoli elettrici rappresenta il più grande ostacolo per i consumatori che considerano l’idea di guidare un’auto a batteria.

Degli acquirenti che probabilmente compreranno un veicolo elettrico, il 69% ha affermato che non pagherebbe oltre 500 dollari in più rispetto al costo di un’auto a benzina, uno scenario improbabile senza utilizzare gli incentivi governativi.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI