Jeep Grand Cherokee L: ecco quanto consuma

La Jeep Grand Cherokee L 2021 è il primo veicolo a tre file a portare il nome Grand Cherokee. Inoltre, questo SUV segna il ritorno del marchio nel segmento E dei SUV a tre file dopo aver tolto dalla gamma la Jeep Commander XK dopo il model year 2010. Con l’aggiunta di una terza fila di sedili, la Grand Cherokee L è ora più grande del modello precedente.

In particolare, abbiamo un passo di 309,11 cm e una lunghezza di 520,44 cm. Ciò si traduce in un passo più lungo di 17,52 cm e una lunghezza di 38,35 cm in più. Per quanto riguarda la larghezza, il nuovo SUV a sette posti è 3,55 cm più largo del modello attuale.

Jeep Grand Cherokee L: l’EPA ha pubblicato i dati sui consumi del nuovo SUV a tre file

La gamma delle motorizzazioni è composta da due propulsori. Di serie, la Jeep Grand Cherokee L viene proposta con il motore Pentastar V6 da 3.6 litri in grado di sviluppare una potenza di 294 CV e 348 nm di coppia massima. Chi cerca qualcosa in più invece può optare per l’Hemi V8 da 5.7 litri che produce 362 CV e 529 nm. Entrambi i powertrain di Stellantis sono abbinati alla stessa trasmissione automatica TorqueFlite a 8 marce e alle configurazioni a due ruote motrici e a quattro ruote motrici.

Nelle scorse ore, l’Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti (e riportati da Mopar Insiders) ha aggiornato il suo sito Web per includere anche la nuova Jeep Grand Cherokee L con motore V6 3.6 in quanto sarà il propulsore presente sotto il cofano delle prime unità lanciate. Secondo l’agenzia statunitense, il SUV con Pentastar in versione 4×2 consuma 8 km/l in città, 11 km/l in autostrada e 8,92 km/l nel ciclo combinato. La configurazione 4×4, invece, prevede consumi rispettivi pari a 7,65, 10,62 e 8,92 km/l.

Tali numeri corrispondono alle valutazioni ufficiali della Grand Cherokee 2021 con propulsore Pentastar. Questo perché la nuova Grand Cherokee di quinta generazione pesa solo 45 kg circa in più rispetto alla generazione WK2. Non ci resta che attendere le valutazioni EPA della Jeep Grand Cherokee L con Hemi V8 da 5.7 litri.

