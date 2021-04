Ferrari F430 GTC: alcuni esemplari scendono in pista | Video

La Ferrari F430 GTC è stata sviluppata dal dipartimento Ferrari Corse Clienti in collaborazione con Michelotto ed è stata svelata nel 2006 per correre nella Classe GT2 delle competizioni internazionali di endurance come American Le Mans Series, Le Mans Series e FIA GT Championship.

Sotto il cofano della F430 GTC è presente una versione depotenziata del motore V8 con cilindrata di 4 litri che rispetta le regole FIA. Nella classe FIA GT2, le vetture erano costrette ad avere un peso minimo specifico e con limiti al propulsore a seconda della cilindrata.

Ferrari F430 GTC: alcuni esemplari dell’auto da corsa mostrano i muscoli in pista

Dunque, la casa automobilistica modenese portò a 4 litri l’otto cilindri da 4.3 litri per competere nella divisione 3.8-4.0 litri della Classe GT2, che l’altro consentiva un peso minimo di 1100 kg. Alcuni sostengono che la GTC abbia ricevuto un paio di evoluzioni nel corso del 2008 e del 2010 con l’aggiunta di piccole alette sulla parte frontale, nuovi paraurti anteriore e posteriore e altri piccoli upgrade meccanici. A causa della limitazione, adesso il motore V8 eroga circa 450 CV a 6750 g/min.

L’originale telaio in alluminio del bolide da corsa è stato irrobustito con una gabbia a traliccio tubolare sempre in alluminio posta nell’abitacolo. Oltre a questo, la berlinetta monta due silenziatori sui collettori di scarico per limitare il rumore.

A livello aerodinamico, il fondo della supercar è stato reso completamente piatto come da regolamento mentre sulla zona anteriore è presente un ampio spoiler vicinissimo al suolo. Non mancano due grandi sfoghi d’aria laterali per lo smaltimento del colore e un alettone posto sopra il cofano posteriore. In totale, la Ferrari F430 GTC ha vinto 11 titoli FIA GT2, quattro LMS, quattro ALMS, due AsianLMS, un ILMC e 12 GT Open.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da 19Bozzy92 che contiene una grande raccolta di F430 GTC catturate durante vari eventi negli ultimi anni (Dix Mille Tours 2019-2020, Monza Historic 2020, Solo Michelotto 50th Anniversary Track Day 2019 e Historic Minardi Day 2018) presso il circuito Paul Ricard, l’Autodromo di Monza, il circuito del Mugello e l’Autodromo di Imola.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI