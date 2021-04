Jeep Grand Cherokee Overland 2022 si mostra in foto spia

Jeep ha iniziato questo 2021 con la presentazione della Jeep Grand Cherokee L a tre file. I fan della vettura hanno fatto subito notare che la gamma è costituita soltanto da una variante dedicata all’off-road e manca all’appello l’allestimento Trailhawk.

La casa automobilistica americana ha deciso di vendere la Grand Cherokee L nella variante Overland orientata al lusso e con un pacchetto chiamato Off-Road Group che però non ha soddisfatto molte persone che desideravano più opzioni Trail Rated.

Jeep Grand Cherokee Overland 2022: un prototipo della versione lussuosa catturato in foto spia

Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha pubblicato alcune foto spia di un prototipo completamente camuffato della Jeep Grand Cherokee 2022. Questo particolare veicolo sembra essere in versione Overland e forse è dotato del pacchetto Off-Road Group. Oltre a questo, abbiamo degli pneumatici Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure con kevlar.

Sul modello Trailhawk vengono montate delle gomme Goodyear Wrangler Territory All-Terrain che sono praticamente le stesse utilizzate sul Ram 1500 TRX. Ad ogni modo, grazie agli scatti possiamo vedere il sistema di sospensioni pneumatiche Quadra-Lift presente proprio dietro gli pneumatici.

Ciò significa che il marchio di Stellantis dovrebbe proporre le stesse caratteristiche disponibili nel pacchetto Off-Road Adventure II Group per la Grand Cherokee Overland 2021. Questo include piastre paramotore per serbatoio del carburante, transfer case, sottoscocca e sospensioni, ganci traino, sistema Quadra-Drive II, sospensioni pneumatiche Quadra-Lift, ruota di scorta a grandezza naturale, cerchi in lega da 18”, badge Trail Rated e pneumatici Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure con kevlar P265/60R18.

La nuova Jeep Grand Cherokee Overland con pacchetto Off-Road Group dovrebbe essere venduta con il motore Pentastar V6 da 3.6 litri che sviluppa 294 CV di potenza e 348 nm di coppia massima e con l’Hemi V8 da 5.7 litri che eroga 362 CV e 529 nm. Entrambi i propulsori sono abbinati a una trasmissione automatica TorqueFlite a 8 marce.

A differenza della versione Trailhawk, la Grand Cherokee Overland è orientata maggiormente al lusso e sarà rivolta a tutti coloro che cercano un SUV premium ma che allo stesso tempo ha le leggendarie capacità di Jeep.

La presentazione ufficiale della versione a due file della nuova Jeep Grand Cherokee è attesa entro la fine dell’estate mentre la produzione dovrebbe partire in autunno presso lo stabilimento di Jefferson.

