Questa rara Peugeot 205 T16 del 1985 è stata venduta a oltre 400.000 euro

Tra le leggende del Gruppo B possiamo trovare diversi veicoli molto popolari fra cui la Peugeot 205 T16. Ad un certo punto, il campionato del mondo di rally era diventata la vetrina in cui diverse case automobilistiche hanno potuto mostrare al mondo le loro capacità.

Per ottenere l’omologazione di una vettura, era necessario creare una serie di unità stradali. Il mese scorso vi abbiamo parlato di una bellissima 205 T16 del 1985 rifinita di bianco e con la livrea di Peugeot Talbot Sport. Aguttes ha proposto all’asta questo esemplare, che è partito da un prezzo di vendita stimato compreso fra 300.000 e 400.000 euro.

Peugeot 205 T16: la casa d’aste Aguttes ha venduto un esemplare del 1985 a quasi 420.000 euro

La vendita però si è conclusa con una cifra leggermente superiore alle valutazioni iniziali. Nello specifico, questa Peugeot 205 T16 del 1985 è stata venduta per ben 419.260 euro. L’asta si è svolta il 21 marzo. Costruita da Heuliez, la vettura fu presentata per la prima volta in occasione del Salone di Ginevra del 1984 come la versione stradale dell’auto da corsa che partecipò nella classe Gruppo B del campionato di rally.

L’unità proposta all’asta da Aguttes è una delle poche rifinite in bianco perla e con la livrea di Peugeot Talbot Sport. Quest’ultima è ispirata alla vettura del Gruppo B che vinse nel 1985 e nel 1986. Secondo quanto dichiarato, soltanto quattro esemplari sarebbero dotati di questa combinazione di colori. Uno di questi sarebbe passato per le mani di Jean Boillot, allora presidente di Peugeot.

La Peugeot 205 T16 venduta all’asta sarebbe appartenuta a Jean Todt, che allora dirigeva il team Peugeot Talbot Sport. Sotto il cofano della 205 Turbo 16 fu installato un motore a quattro cilindri basato sul blocco in ghisa della versione diesel della famiglia XU. Inoltre, il powertrain disponeva di una testata a 16 valvole appositamente sviluppata per questo modello e un turbocompressore per una potenza complessiva pari a 200 CV, oltre alla presenza della trazione integrale.

