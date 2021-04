FCA Bank e Leasys lanciano un’offerta speciale: compri un’auto con FCA Bank? Hai 6 mesi di car sharing gratis a LeasysGO! per la 500 elettrica, Idem se prendi a noleggio a lungo termine con Leasys. L’iniziativa, attiva fino al 30 settembre, sarà valida su tutti i contratti di finanziamento e leasing, di auto nuove e usate, sottoscritti con FCA Bank e su quelli di noleggio a lungo termine con Leasys. Per residenti nelle Province di Torino, Milano e Roma, città in cui è già o sarà a breve attivo il servizio di car sharing.

Se compri un’auto con FCA Bank, hai una sorta di seconda auto in sharing

Una sorta di seconda auto. La prima è quella che compri o prendi a noleggio. La seconda è la Fiat Nuova 500 elettrica in car sharing.

Ovviamente, serve una positiva valutazione del merito creditizio: chiedi un prestito o un noleggio, devi dimostrare di avere un reddito tale da poter saldare i debiti (rate e canoni).

L’abbonamento in omaggio comprende l’iscrizione a LeasysGO! per 6 mesi con 120 minuti di mobilità al mese inclusi. E se li finisci? Il servizio passerà in modalità pay-per-use a 0,29 al minuto. Fino a un addebito massimo giornaliero di 43,50 € e che consentirà di utilizzare l’auto per un totale di 24 ore consecutive.

Trascorsi i 6 mesi? Non saranno previsti costi aggiuntivi né alcun rinnovo automatico dell’abbonamento. Il voucher che dà diritto all’abbonamento in omaggio per 6 mesi potrà essere attivato entro 3 mesi dalla ricezione. Senza nome: lo si cede a chiunque abbia patente da almeno un anno e di una carta di credito.

Ricordiamo che il servizio LeasysGO! è gestibile completamente dal proprio smartphone grazie all’app dedicata. Occhio comunque a osservare scrupolosamente le regole del contratto del car sharing, altrimenti si pagano penali per incidenti, danni, furti.

