Fai un uso discontinuo del veicolo.? Ecco Carbox di Leasys: primo abbonamento auto on demand in Italia. Fa avere sempre a disposizione una vettura “ready to go”, da prenotare quando serve, pagando una quota mensile fissa di abbonamento. Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, lancia CarBox: soluzione utile.

Tre pacchetti (Compact, Medium e Large). Noleggi un veicolo per un periodo minimo di un giorno e fino a un massimo di 240 giorni complessivi all’anno, da utilizzare in modo frazionato o continuativo.

Compact. Con Fiat Panda, 500, Lancia Ypsilon e Opel Corsa).

Medium. Aggiunge al pacchetto Compact i modelli 500L, 500X, Nuova 500 elettrica, Tipo, Fiorino, Doblo.

Large. Comprensivo, oltre che del pacchetto Medium, delle Jeep Renegade e Compass, incluse le versioni 4xe con motorizzazioni ibride PHEV, e del Ducato Van.

Occhio però: sarà possibile richiedere tutte le volte che si desidera la disponibilità del veicolo con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’ora di ritiro del veicolo, così come si potrà estendere autonomamente la prenotazione in corso oppure cancellarla.

Conviene Carbox di Leasys? Fate i vostri conti. Il voucher d’iscrizione annuale su Amazon.it, al costo di 99 €, basterà convertirlo sul sito di CarBox, scegliere il box auto a cui ci si vorrà abbonare, registrarsi e prenotare la prima auto, pagando per un anno una quota mensile a partire da 219 €, per 240 giorni complessivi di noleggio flessibile. In più, massima attenzione alle penali per incidenti, danni e furti.

Bisogna invece vedere quanto costa comprare un’auto, anziché fare l’abbonamento. Ma allora occorre includere tutte le spese possibili: assicurazioni, bollo, manutenzione.

