Ferrari SF71H scende in pista con Marcus Armstrong | Video

La Ferrari SF71H del 2018 è scesa in pista ancora una volta sul circuito di Fiorano e lo youtuber Italiansupercarvideo l’ha immortalata in una clip che trovate in fondo all’articolo. Questa volta al volante della monoposto c’era il giovane pilota neozelandese Marcus Armstrong che attualmente sta accrescendo la sua esperienza grazie al programma Ferrari Academy.

Molto probabilmente, Armstrong ha sfruttato la SF71H per accumulare km e fare pratica a bordo di una vettura di Formula 1. Dal 2020, il giovane pilota corre nel campionato di Formula 2, prima con il team ART Grand Prix e attualmente con quello DAMS. Nel corso della sua breve carriera, Marcus Armstrong ha conquistato il campione italiano di Formula 4 nel 2017.

Ferrari SF71H: Marcus Armstrong mette alla prova la monoposto sulla pista di Fiorano

Per quanto riguarda la Ferrari SF71H, con al volante i piloti ufficiali Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, ha conquistato 571 punti e il secondo posto nella classifica Costruttori nel campionato del mondo F1 del 2018. La vettura è stata progettata da Simone Resta e Mattia Binotto ed è equipaggiata da un motore V6 turbo da 1.6 litri con tecnologia ibrida. Si tratta del Ferrari 062 Evo.

Accanto al powertrain troviamo un cambio semiautomatico sequenziale a controllo elettronico da 8 rapporti + retromarcia. Inoltre, la SF71H è dotata di un telaio in fibra di carbonio e materiale composito e di un corpo che pesa complessivamente 733 kg con acqua, olio e pilota.

Per scoprire maggiori informazioni sul test fatto da Marcus Armstrong a bordo della monoposto 2018 sul circuito di Fiorano, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

