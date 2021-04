Opel Astra: debutta la nuova edizione speciale Design & Tech

L’attuale generazione della Opel Astra non è soltanto estremamente versatile ed efficiente. Si tratta di un’auto familiare, aziendale e sportiva. Nelle scorse ore, la casa automobilistica tedesca ha annunciato in Germania un’edizione speciale chiamata Design & Tech che ora è ancora più sicura ed elegante rispetto a prima. Questo allestimento è disponibile sia per la versione berlina a cinque porte che per la Sports Tourer.

A bordo sono già inclusi numerosi equipaggiamenti ad un prezzo base di 23.780 euro. Inoltre, è possibile estendere ulteriormente le tecnologie e le funzionalità di infotainment a bordo aggiungendo i pacchetti di assistenza e tecnologia progettati appositamente per l’Opel Astra Design & Tech.

Opel Astra: l’edizione Design & Tech è disponibile sia per la berlina che per la station wagon

Esternamente, sia la berlina che la station wagon dispongono di cerchi in lega da 16” a cinque doppie razze in Technical Grey. Lo stemma Design & Tech rende la vettura riconoscibile a prima vista come una nuova aggiunta elegante alla gamma.

All’interno, il guidatore e il passeggero anteriore possono mettersi a proprio agio sui sedili confortevoli regolabili in tessuto nero/similpelle premium. Le soglie sottoporta in Piano Black e l’illuminazione generale delle porte anteriori sottolineano l’aspetto di alta qualità di questa vettura.

L’Astra Design & Tech vanta numerose caratteristiche tecnologiche a bordo che rendono la guida ancora più rilassante, sicura e confortevole. I fari a LED di serie con luce abbagliante automatica permettono di guidare con maggior sicurezza. Inoltre, abbiamo un sensore pioggia nella parte anteriore e uno specchietto retrovisore interno autooscurate che garantiscono una migliore visione anche al buio.

La vettura può essere ulteriormente equipaggiata con vari pacchetti

Non mancano vari sistemi di assistenza alla guida supportati dalla telecamera anteriore come l’avviso di collisione frontale con frenata automatica di emergenza oppure il Lane Keeping Assist. La versione Design & Tech consente di regolare la temperatura interna in maniera individuale per guidatore e passeggero anteriore tramite il climatizzatore automatico bizona.

All’interno del bracciolo centrale scorrevole è possibile riporre vari oggetti personali e inoltre troviamo un freno di stazionamento elettronico salvaspazio e dei pratici portabicchieri. Il pacchetto assistenza disponibile come optional offre varie caratteristiche di sicurezza come assistente di parcheggio automatico al prezzo di 940 euro.

Il monitoraggio dell’angolo cieco presente su entrambi gli specchietti esterni, il Traffic Sign Assist e la retrocamera completano la dotazione di questo pack. Il pacchetto assistenza digitale da 1540 euro, invece, aggiunge una retrocamera digitale in combinazione con il sistema di infotainment top di gamma Multimedia Navi Pro.

Il pacchetto tecnologico da 1950 euro per l’Opel Astra Design & Tech aggiunge i fari IntelliLux LED con 16 elementi LED che regolano automaticamente la lunghezza e la distribuzione del cono di luce in qualsiasi condizione di traffico e in pochissimi istanti. Anche in questo caso è incluso il sistema di infotainment top di gamma Multimedia Navi Pro con supporto Apple CarPlay e Android Auto, oltre a un display touch a colori da 8 pollici.

