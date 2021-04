Citroën C5 Aircross debutta finalmente anche in India

Dopo tanta attesa, Citroën ha lanciato finalmente in India la nuova Citroën C5 Aircross con prezzi a partire da ₹ 29.90 lakh (33.863 euro) per l’allestimento Feel monotono, da ₹ 30.40 lakh (34.428 euro) per quello Feel bicolore e da ₹ 31.90 lakh (36.127 euro) per l’allestimento top di gamma Shine.

La nuova C5 Aircross arriva nel mercato indiano come unità CKD e viene assemblata localmente presso lo stabilimento Citroën presente a Tamil Nadu. Le prenotazioni per il veicolo sono già in corso e prevedono il versamento di un anticipo di 50.000 RS (566 euro). L’ultima generazione del SUV è più grande e audace e allo stesso tempo diversa rispetto al modello precedente.

Citroën C5 Aircross: tre allestimenti disponibili e un solo motore diesel

Sulla parte frontale troviamo la tipica griglia del marchio francese con finitura nera opaca e lo stemma cromato. Sia la carrozzeria che gli altri dettagli possono essere personalizzati tramite i Pack Color.

Sulla parte posteriore troviamo un robusto paraurti dotato di gruppi ottici avvolgenti con tecnologia LED. Sulla variante Feel ci sono di serie cerchi in lega Swirl da 18” con finitura bicolore, fari allogeni, luci di marcia diurna a LED, luci posteriori a LED 3D, indicatori di direzione, fari fendinebbia anteriori con funzione di svolta, fari fendinebbia posteriori e luce di stop a LED. L’allestimento Shine aggiunge fari anteriori a LED e tetto apribile panoramico.

All’interno, la Citroën C5 Aircross propone un rivestimento in Metropolitan Grey con la possibilità di scegliere fra due opzioni: pelle goffrata grigia e tessuto grafite con sedili Advanced Comfort. L’elenco delle caratteristiche standard include quadro strumenti con display TFT da 12.3 pollici, climatizzatore bizona, pedali in alluminio, sistema di infotainment con schermo touch da 8 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto e impianto audio con sei altoparlanti.

Altre caratteristiche offerte dal SUV includono sedile del conducente regolabile elettricamente, sedili della seconda fila regolabili individualmente e sospensioni avanzate di Citroën con ammortizzatori idraulici progressivi che eliminano la maggior parte delle ondulazioni per una guida migliore.

La potenza proviene da un motore diesel da 2 litri che produce 175 CV di potenza e 400 nm di coppia massima. A questo è stato abbinato un cambio automatico a 8 marce ed è l’unica opzione disponibile in India. L’intera potenza viene scaricata sulle ruote anteriori. La nuova C5 Aircross propone diverse modalità di guida tra cui quelle per attraversare senza problemi la neve e le strade sterrate.

Sul fronte della sicurezza, la Citroën C5 Aircross propone sei airbag, ESP, Hill Descent Control, Hill Start Assist, Traction Control e Blind Spot Information. Troviamo infine freno di stazionamento elettronico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, sistema ISOFIX, blocco automatico delle portiere e altro ancora.

