Alfa Romeo Giulia e Stelvio: per il restyling dovremo aspettare ancora

Si diceva che il 2021 sarebbe potuto essere l’anno giusto per vedere il restyling di metà carriera di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. In realtà però sembra sempre più probabile che bisognerà aspettare almeno un altro anno prima di poter assistere al debutto di questo atteso aggiornamento che dovrebbe prolungare la carriera dei due modelli ancora per diversi anni.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: il restyling di metà carriera molto probabilmente rimandato al 2022

Inizialmente previsti nei piani di Fiat Chrysler per il 2021, andando avanti si è capito che probabilmente si sarebbe andati incontro all’ennesimo rinvio. Per poter insomma vedere questi modelli bisognerà aspettare il 2022. La certezza comunque la avremo nei prossimi mesi quando finalmente sarà svelato il nuovo piano di rilancio di Alfa Romeo che probabilmente vedrà le prime anticipazioni ufficiali ad opera del nuovo CEO Jean-Philippe Imparato in occasione del debutto di Alfa Romeo Tonale a settembre.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio con il restyling dovrebbero subire alcune lievi modifiche estetiche e all’abitacolo. Nuove tecnologie dovrebbero venire introdotte e inoltre la più grande novità di questo aggiornamento di metà carriera dovrebbe essere rappresentato dall’ingresso nella loro gamma delle prime versioni elettrificate. Vedremo dunque se nei prossimi mesi qualche novità importante arriverà a proposito dei due modelli della casa automobilistica del Biscione.

