Ram 1500 TRX nominato Truck of the Year negli Stati Uniti

La Rocky Mountain Automotive Press (RMAP) ha nominato il nuovo Ram 1500 TRX “Truck of the Year”. Craig Conover, presidente di RMAP, ha detto: “C’è stata davvero una grande competizione quest’anno per il ‘Truck of the Year’ nella regione di Denver. Tuttavia, il Ram 1500 TRX è stato il vincitore del run-away tra il gruppo di giornalisti automobilistici della Rocky Mountain Automotive Press“.

Per il premio Truck of the Year della Rocky Mountain Automotive Press, i giudici hanno preso in considerazione una serie di fattori tra cui prestazioni, valore, caratteristiche del veicolo e capacità di gestione delle strade e dei terreni vari della regione delle Montagne Rocciose. Il campo è stato ristretto a quattro finalisti prima della votazione e, una volta conteggiati tutti i voti dei membri, il 1500 TRX 2021 è stato eletto vincitore.

Ram 1500 TRX: la Rocky Mountain Automotive Press lo ha eletto Truck of the Year

Il 2021 segna il 15º premio annuale del Rocky Mountain Vehicle of the Year. L’obiettivo è quello di riconoscere i veicoli completamente nuovi o modificati in modo significativo per il model year 2021.

Per poter vincere il riconoscimento, i veicoli devono essere disponibili nella flotta di Rocky Mountain e consentire ai membri di RMAP di testarli durante i loro eventi. Il gruppo dei giudici è composto da giornalisti automobilistici provenienti da Colorado, Utah, Wyoming, New Mexico, Kansas e Nebraska.

I membri di RAMP raggiungono milioni di potenziali acquirenti di auto, SUV e pick-up tramite Internet, stampa, TV e radio. Inoltre, i giornalisti ricevono regolarmente veicoli dalle varie case automobilistiche per recensirli e testarli a dovere, oltre a parlare con i dirigenti, gli ingegneri, i progettisti e altri rappresentanti delle case automobilistiche per conoscere tutti i dettagli sugli ultimi veicoli giunti sul mercato.

