Borçelik collabora in esclusiva per Tofaş per Fiat Egea

Arcelor Mittal, uno degli azionisti di Borçelik, ha sviluppato un progetto di ricerca e sviluppo per Tofaş. Come risultato del lavoro, sono state prodotte 3000 tonnellate di telaio della porta posteriore con lamiera Borçelik per Fiat Egea. Dichiarando di essere molto orgogliosi del ruolo svolto dal dipartimento di ricerca e sviluppo di Borçelik nell’ambito della cooperazione, Mustafa Ayhan, membro del consiglio esecutivo di Borçelik responsabile per la ricerca e lo sviluppo, le tecnologie dell’informazione, la trasformazione digitale e i sistemi di gestione, ha dichiarato: “Alla fine del nostro lavoro con Tofaş, abbiamo realizzatro 40.000 porte posteriori di Fiat Egea “Siamo lieti di sostenere la creazione del modello più popolare in Turchia”.

Arcelor Mittal, uno degli azionisti di Borçelik, ha sviluppato un progetto di ricerca e sviluppo per Tofaş per la produzione di Fiat Egea

Affermando che si stanno concentrando sulla riduzione dei tempi di preparazione degli stampi e sulla realizzazione di una rapida produzione di massa in Fiat Egea attraverso studi congiunti, Ayhan ha affermato quanto segue sul processo di ricerca e sviluppo: “Abbiamo creato schede materiali per la simulazione del processo di imbottitura. Prima della produzione in serie, abbiamo ottenuto risultati realistici sui parametri dello stampo come la forza da applicare allo stampo e la pressione della camera del vaso. “Abbiamo ridotto il tempo di elaborazione dei dati di prova da ore a minuti con l’algoritmo della scheda materiale sviluppato nel progetto”.

Ayhan ha affermato che le bobine di prova sono state prodotte dopo che i risultati del progetto sono stati condivisi con Tofaş nel 2019 e la sua approvazione, e dopo il successo del periodo di prova, i suoi prodotti sono stati preferiti da Tofaş per la produzione di Fiat Egea nel 2020.

Ti potrebbe interessare: Fiat Egea: Tofas in Turchia investe 225 milioni di dollari per il suo facelift

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI