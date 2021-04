Jeep: le vendite crescono del 29% nel primo trimestre in Brasile

Neanche il coronavirus ha fermato l’avanzata di Jeep in Brasile. Infatti, lo storico marchio statunitense di Stellantis ha chiuso il primo trimestre del 2021 con quasi 34.000 immatricolazioni, registrando una significativa crescita delle vendite pari al 29% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Questo grande risultato arriva nonostante la media del mercato sia diminuita del 6,5% rispetto all’anno precedente. Jeep è passata così dall’ottavo al quinto posto nella classifica dei brand automobilistici più affermati nel grande paese sudamericano e ciò con soli due modelli prodotti localmente, Compass e Renegade, che insieme rappresentano oltre il 98% delle vendite complessive dell’azienda.

Jeep: quasi 34.000 immatricolazioni registrate in Brasile nei primi tre mesi del 2021

Everton Kurdejac, direttore commerciale di Jeep Brasile, ha detto: “Fortunatamente, il tempismo non è lo stesso di quello che è successo un anno fa con la prima ondata di coronavirus. Questa volta i canali online erano già funzionanti, le concessionarie continuavano a vendere anche nei luoghi dove erano state chiuse le attività commerciali. Quindi, con i lanci che stiamo facendo, speriamo di aumentare ancora di più le vendite, anche con le misure restrittive, che nei prossimi mesi tendono a diminuire con l’avanzare delle vaccinazioni”.

Lo storico marchio statunitense spera di crescere ancora nel 2021 e questo viene supportato da tre importanti lanci previsti per quest’anno: Compass 2022 (che arriverà nelle concessionarie a maggio con il nuovo motore turbo 1.4 da 185 CV), nuovo SUV a sette posti (identificato nelle indiscrezioni come Grand Compass o Commander e che sarà in vendita ad agosto) e un modello ibrido plug-in della serie 4xe che sarà importato in Brasile nella seconda metà dell’anno (probabilmente sarà il Renegade 4xe).

L’aumento delle immatricolazioni sarà possibile anche grazie all’arrivo della serie speciale 80 Anos (80th Anniversary) che riguarda Wrangler, Grand Cherokee, Compass e Renegade. Jeep poi prevede che quest’anno circa il 20% delle vendite dei due veicoli prodotti localmente proverranno dalla serie speciale, acquistabile fino a dicembre 2021.

Un’altra novità che dovrebbe attirare più clienti è il nuovo sistema sviluppato in Brasile in collaborazione con TIM chiamato Adventure Intelligence. Si tratta di un sistema che connette l’auto a Internet tramite un chip 4G progettato da TIM e che garantisce Wi-Fi a bordo per monitorare la vettura da remoto tramite smartphone, computer o assistente vocale Amazon Alexa.

A partire da questo mese, il nuovo sistema è disponibile su tutte le versioni del Jeep Renegade mentre a maggio su tutte le varianti della Jeep Compass.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI