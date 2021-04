Jeep Wrangler e Grand Cherokee 80 Anos debuttano in Brasile

Jeep ha presentato nelle scorse ore in Brasile la nuova serie speciale 80 Anos (80th Anniversary Edition in altre parti del mondo) che ora include anche Jeep Wrangler e Grand Cherokee. I due modelli arrivano dagli Stati Uniti nel mercato brasiliano con prezzi rispettivi di 385.990 R$ (57.703 euro) e 496.990 R$ (74.296 euro).

Proprio come Compass e Renegade, Jeep Wrangler e Grand Cherokee 80 Anos saranno disponibili fino alla fine dell’anno, portando diverse caratteristiche uniche per celebrare l’80º anniversario dello storico brand di Stellantis.

Jeep Wrangler e Grand Cherokee 80 Anos: svelata la nuova serie speciale anche per il mercato brasiliano

Basata sulla versione Sahara Unlimited, la Wrangler 80 Anos propone cerchi in lega da 18” in grafite e griglia frontale della stessa colorazione. Il fuoristrada dispone anche di fari fendinebbia e del badge 80th Anniversary per identificarlo facilmente. All’interno, lo stesso stemma è presente su tappetini, portabicchieri anteriori e sedili anteriori in pelle con cuciture esclusive.

Sotto il cofano della Jeep Wrangler 80 Anos si nasconde un motore turbo da 2 litri con potenza di 271 CV e 398 nm ed è abbinato a una trasmissione automatica a 8 marce e al sistema Selec-Trac con quattro modalità di guida. Secondo quanto dichiarato da Jeep, il SUV è in grado di attraversare corsi d’acqua con una profondità fino a 760 mm e inoltre è dotato di una barra stabilizzatrice anteriore scollegabile.

Per quanto riguarda la Jeep Grand Cherokee 80 Anos, questa si basa sulla versione Limited Diesel. Il SUV viene fornito con cerchi in lega da 20” e dettagli della griglia e specchietti retrovisori esterni dipinti in colore grafite. All’interno troviamo inserti in metallo nero lucido e anodizzato e sedili in pelle personalizzati con cuciture esclusive.

Sotto il cofano è presente un motore diesel da 3 litri che produce 241 CV e 548 nm. Con un cambio automatico a 8 velocità, la Grand Cherokee 80 Anos propone il sistema di trazione Quadra-Trac II 4×4 con bloccaggio elettronico del differenziale, il sistema Selec-Trac e le modalità 4×4 integrale e ridotta.

Infine, a bordo dell’esclusiva Jeep Grand Cherokee troviamo un impianto audio Alpine premium da 506W con nove altoparlanti e subwoofer, tetto apribile elettrico panoramico e sedili anteriori con funzione di riscaldamento e ventilazione.

