Nuovo direttore generale per Maserati in Australia

Maserati Australia e Nuova Zelanda ha nominato Grant Barling nuovo direttore generale. Il signor Barling era stato in precedenza il responsabile delle vendite nazionali del marchio. Assume la posizione di senior management di Maserati dopo che il suo chief operating officer Glen Sealey ha deciso di prendere le redini della Renault.

Maserati Australia e Nuova Zelanda ha nominato Grant Barling nuovo direttore generale

Il signor Barling ha detto di essere lieto di accettare il nuovo ruolo mentre Maserati si imbarca in una nuova era. “Con il recente rilascio della Collezione Trofeo, insieme all’imminente Ghibli Hybrid, e una serie di futuri modelli in arrivo, è un momento davvero emozionante per il marchio”, ha detto.

Barling ha più di 30 anni di esperienza nel settore automobilistico, avendo iniziato la sua carriera con Toyota. È entrato a far parte del Gruppo Ateco nel 2019 seguendo ruoli senior con marchi di lusso tra cui Audi e Lexus.

È stato anche amministratore delegato delle operazioni di vendita al dettaglio Lexus a Sydney. “Maserati è ora in una buona posizione per costruire su basi solide qui in Australia, e non vediamo l’ora di supportare Grant nel suo nuovo ruolo” commentano dall’Australia.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale, Ferrari Purosangue, Maserati Levante Hybrid: le migliori news della settimana

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo Giulietta, Hypercar Ferrari, Maserati elettriche: le migliori news della settimana

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI