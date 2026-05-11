Stellantis si conferma leader nei principali mercati del Sud America nei primi 4 mesi del 2026

Stellantis rafforza ancora una volta il suo ruolo da protagonista in Sud America. Da inizio anno, il gruppo ha immatricolato oltre 311.000 veicoli tra autovetture e veicoli commerciali leggeri, confermandosi leader in mercati fondamentali come Brasile e Argentina. È un risultato che non nasce per caso, ma dalla capacità dell’azienda di presidiare segmenti diversi con una gamma ampia, riconoscibile e adatta alle esigenze dei clienti locali.

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Da inizio anno Stellantis ha immatricolato in Sud America oltre 311.000 veicoli mantenendo il primo posto in Brasile e Argentina

Il punto di forza di Stellantis nella regione resta proprio il suo portafoglio prodotti. A sottolinearlo è Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America, che ha spiegato come la leadership del gruppo sia legata alla solidità dell’offerta, una delle più complete sul mercato. Secondo Zola, questa varietà consente all’azienda di rispondere in modo efficace alle richieste dei consumatori, dai modelli più accessibili fino ai veicoli commerciali e ai SUV.

Il gruppo sta inoltre accelerando sul fronte delle nuove tecnologie. L’inizio dell’anno è stato segnato dall’arrivo di modelli elettrificati come Jeep Renegade MHEV, Jeep Commander MHEV e Leapmotor B10 BEV. Con queste novità, Stellantis porta a 12 il numero di veicoli elettrificati disponibili, rivendicando la gamma più ampia del Paese in questo settore. Per l’azienda, si tratta di un percorso di lungo periodo, pensato per rafforzare competitività, efficienza operativa e presenza industriale.

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In Brasile, il gruppo continua a guidare il mercato con oltre 235.000 veicoli immatricolati e una quota del 28,1%. Tra i modelli più venduti del Paese spiccano tre vetture del gruppo: Fiat Strada, al primo posto, Fiat Argo, quarta, e Fiat Mobi, nona. Una presenza che conferma il peso del marchio Fiat nel mercato brasiliano e la forza della strategia commerciale di Stellantis.

Il dominio è ancora più evidente nei veicoli commerciali leggeri. In questo segmento, Stellantis ha superato le 93.000 unità vendute, raggiungendo una quota del 52,5% in Brasile. Il gruppo mantiene inoltre una posizione solida anche in segmenti importanti come berline e SUV di medie dimensioni.

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Ad aprile, la nuova Jeep Renegade ha contribuito a spingere le vendite al dettaglio in Brasile, cresciute del 25%. Anche Leapmotor mostra segnali positivi: con il lancio della B10, le vendite sono aumentate del 46% rispetto a marzo.

In Argentina, Stellantis resta leader da inizio anno con oltre 54.000 immatricolazioni e una quota del 28,3%. In Cile, invece, conserva il secondo posto con oltre 9.100 unità e l’8,9% del mercato.