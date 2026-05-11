Lo Showroom Maserati ospita i Tridente Talks, due appuntamenti esclusivi durante il Motor Valley Fest 2026

Il Motor Valley Fest ormai da 8 anni rappresenta il momento privilegiato per l’incontro fra oltre 2.900 imprese ricadenti nella Terra dei Motori, puntando comunque al sistema dell’automotive a livello globale in modo da celebrare un comparto che è fondamentale per l’intera economia della Penisola. Maserati celebra con due incontri, presso la storica sede di Modena del Costruttore del Tridente, proprio il centenario del suo iconico logo accanto alla possibilità di scoprire e apprezzare al meglio il nuovo Programma di Personalizzazione BottegaFuoriserie.

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Si aprono così le porte della storica sede Maserati di Viale Ciro Menotti, a Modena, per quelli che vengono definiti dal costruttore modenese come “TridenteTalks”. Parliamo di due appuntamenti esclusivi che permetteranno di vivere dall’interno la storica sede Maserati di Modena, ovvero il fascino e l’unicità di uno fra i marchi e costruttori più iconici fra quelli Made in Italy.

Con l’edizione di quest’anno, Maserati vuole ripercorrere il centenario del Tridente

L’edizione attuale riveste un significato molto interessante per Maserati. Ricorre infatti proprio quest’anno il centenario del primo logo col Tridente, un simbolo disegnato nel 1926 da Mario Maserati che prendeva ispirazione dalla fontana del Nettuno di Bologna. Un traguardo importante che di recente è stato anche celebrato con un francobollo dedicato nella serie “Le eccellenze del sistema produttivo”.

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Il programma dei TridenteTalks prevedono due incontri in programma giovedì 28 e venerdì 29 maggio prossimi a partire dalle 18:30 e si svolgeranno presso lo showroom Maserati progettato da Ron Arad e presso l’atelier di BottegaFuoriserie, in viale Ciro Menotti 322 a Modena.

Il format prevede due Talk dal ritmo dinamico e televisivo, il primo dedicato alla storia e all’evoluzione della Casa ovvero ai 100 anni del Tridente, il secondo a BottegaFuoriserie che rappresenta l’ultimo progetto per interpretare al meglio l’eleganza secondo Maserati. Protagonista centrale sarà un confronto tra le figure chiave della storia, del presente e del futuro del Costruttore del Tridente accanto a importanti ospiti presenti all’evento. La moderazione è stata invece affidata all’anchorwoman Tiziana Fait, mentre a seguire ci sarà tempo per un aperitivo italiano accompagnato dal DJ set di Radio Bruno, media partner dell’iniziativa.