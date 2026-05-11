Stellantis Vigo corre controcorrente: la fabbrica dei record sfida la crisi dell’auto europea

Nonostante l’industria auto europea viva un momento difficile, lo stabilimento Stellantis Vigo continua a correre come un terno. La fabbrica di Balaídos in Galizia, ha infatti chiuso il primo trimestre del 2026 con 141.508 veicoli prodotti, registrando una crescita dell’1,95% rispetto al 2025.

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Nonostante le incertezze del periodo Stellantis Vigo si conferma una certazza

Il risultato spicca ancora di più se osservato nel contesto spagnolo. Nonostante la produzione di auto in Spagna sia in netto calo, Stellantis Vigo mantiene un ritmo elevato e conferma il suo ruolo centrale all’interno della rete industriale di Stellantis. Secondo Anfac, nel 2025 la produzione di auto in Spagna è scesa del 4,3%, fermandosi a 2.274.026 unità. Anche nel primo trimestre del 2026 i numeri hanno continuato a scendere con un calo del 2,9% e 573.529 veicoli prodotti.

In un contesto così difficile Stellantis Vigo rappresenta un’eccezione. Le sue linee hanno superato una media di 47.000 auto al mese, un ritmo persino superiore a quello del 2025, anno in cui lo stabilimento aveva raggiunto il record di 559.427 vetture. Se la produzione continuerà con questa intensità, il 2026 potrebbe chiudersi vicino a 564.000 unità, segnando un nuovo traguardo storico.

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A sostenere questi numeri sono soprattutto i veicoli commerciali leggeri della famiglia K9, che nel primo trimestre hanno raggiunto quasi 88.300 unità, pari a circa il 60% della produzione complessiva. Da Vigo escono modelli destinati a diversi marchi del gruppo e partner, tra cui Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall, Fiat e Toyota. Accanto a questi, resta centrale anche la produzione della Peugeot 2008.

Il bilancio avrebbe potuto essere ancora più alto senza le difficoltà logistiche causate dal maltempo sulla penisola iberica. Tempeste e forti venti hanno infatti rallentato l’arrivo di alcuni componenti, obbligando Stellantis a sospendere temporaneamente parte delle attività. Nonostante questo, Stellantis Vigo ha continuato a mostrare una solidità rara nel panorama attuale.