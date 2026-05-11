Opel: nuova vettura, calendario attraente e un forte junior team nei rally internazionali

Comincia un nuovo capitolo per Opel e ADAC nei rally dedicati alle vetture elettriche, con l’ADAC Opel GSE Rally Cup giunta ora alla sesta stagione. Si tratta del primo campionato di rally elettrico monomarca al mondo. Qui la nuova Opel Mokka GSE Rally andrà a sostituire la Opel Corsa Rally Electric, sfruttando una potenza pari a 207 kW ovvero 281 cavalli e una coppia di 345 Nm. Si tratta di valori di potenza che sono pari a oltre il doppio rispetto a quanto espresso dal modello precedenza, praticamente al livello di una Rally4 in tema di valori prestazionali complessivi.

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Allo stesso tempo la nuova Opel Mokka GSE Rally non rappresenta l’unica novità del campionato, visto che anche l’infrastruttura di ricarica destinata all’ADAC Opel GSE Rally Cup stabilisce ora nuovi standard. Invece di attingere all’elettricità verde della rete pubblica, vengono ora utilizzati sistemi di accumulo a batteria con camion elettrici che li posizionano lì dove serve. In questo modo le vetture impegnate in gara potranno essere ricaricate in diverse località fra le diverse prove speciali, garantendo ancora più chilometri di competizione fra i singoli partecipanti.

Timo Schulz

Saranno sette gli appuntamenti che toccheranno sei Paesi europei, nello specifico: Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Francia e Italia. Uno dei momenti più interessanti fra quelli in calendario sarà sicuramente la partecipazione delle nuove Opel Mokka GSE Rally all’iconico Rally di Sanremo, in programma a ottobre. In un contesto di questo tipo l’apporto dei partecipanti risulta fondamentale visto che risulta essere più internazionale che mai. Al campionato sono attesi infatti piloti e team provenienti da nove nazioni diverse, fra le quali Italia e Gran Bretagna per la prima volta. Il primo appuntamento è quello dell’ELE Rally, nei pressi di Eindhoven, nei Paesi Bassi, il 29 e 30 maggio prossimi.

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Un obiettivo comune per tutti è quello di qualificarsi per la promozione nell’ADAC Opel Rally Junior Team con le migliori prestazioni nell’Electric Cup. Nel Junior European Rally Championship (JERC), i migliori talenti potranno quindi competere con i migliori giovani piloti del Vecchio Continente a bordo della Opel Corsa Rally4 ufficiale, schierata dal partner Opel Motorsport Stohl Racing. Questo programma di supporto ADAC e Opel, che è attivo sin dalla stagione 2014, è unico nel mondo dei rally. I sei titoli del Campionato Europeo Junior, dal 2015 al 2018, e dal 2022 e 2025) sono rappresentativi della bontà del progetto.

Claire Schönborn

I nomi al centro dell’Opel Corsa Rally4 sono quelli di piloti di tutto rispetto

La costanza della promozione dei talenti di Opel è al centro anche della formazione del Team ADAC Opel Rally Junior destinato al JERC 2026 che prenderà il via il 22 maggio prossimo in Svezia. Qui Tom Heindrichs, Timo Schulz e Claire Schönborn saranno al volante della Opel Corsa Rally4 ufficiale nell’ADAC Opel Electric Rally Cup.

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Tom Heindichs ha 22 anni ed è cresciuto nel Belgio a lingua tedesca. A ottobre scorso ha vinto il titolo nell’ADAC Opel Electric Rally Cup in un finale di stagione incredibile al Rally d’Europa Centrale. Come ricompensa per la pregevole prestazione cercherà di porsi al top anche nella stagione attuale. Timo Schulz, 26 anni, corre quest’anno la sua terza stagione nell’ADAC Opel Rally Junior Team. Durante la stagione 2023 ha dimostrato il suo potenziale nella Opel Corsa Rally4 con vittorie di assoluto valore al Barum Czech Rally Zlìn, che fa parte del JERC, oltre che al Central European Rally.

Infine Claire Schönborn, 26 anni, ha iniziato la sua carriera come pilota negli appuntamenti delle gare in salita. Come prima donna e la più giovane partecipante di tutti i tempi, la tedesca ha vinto il titolo nella KW Berg-Cup nel 2024 stesso anno in cui si è registrata un’apparizione come ospite nell’ADAC Opel Electric Rally Cup all’ADAC Rallye Stemweder Berg. Il debutto convincente fu il segnale di partenza per una risalita fulminea. Ponendosi davanti a una concorrenza di respiro internazionale, Schönborn vinse il programma “Beyond Rally” assicurandosi una stagione completa nel Campionato Mondiale Juniores. In questa stagione, compirà i prossimi passi nello sviluppo della guida nel team ADAC Opel Rally Junior con il supporto di Manfred Stohl e del suo team.

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