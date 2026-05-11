Fiat Strada ha registrato ad aprile 2026 il terzo miglior risultato della sua storia in Brasile

Fiat Strada continua ad essere il grande protagonista del mercato brasiliano dei pick-up compatti. Per il quinto mese consecutivo, il modello ha superato le diecimila immatricolazioni mensili, confermando un successo che ormai va ben oltre il singolo dato commerciale. Con 14.905 unità vendute, il modello di Fiat ha registrato una crescita di quasi il 48% rispetto al 2025 e ha conquistato quasi il 70% del segmento.

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Nonostante sia presente da molto sul mercato Fiat Strada continua a stupire tutti in Brasile

Il risultato conferma la forza commerciale del modello targato Fiat, ormai diventato un punto di riferimento per clienti privati, professionisti e piccole imprese. Il suo unico vero rivale nella categoria, il Volkswagen Saveiro, si è fermato a 6.457 immatricolazioni.

Il successo del Fiat Strada si inserisce in un quadro più ampio di dominio del marchio italiano in Brasile. Fiat ha infatti mantenuto la leadership anche tra i pick-up di medie dimensioni grazie al Fiat Toro, che ha chiuso il mese con 4.169 unità vendute. Il risultato è più del doppio rispetto a quello del Ram Rampage, fermo a 1.928 immatricolazioni.

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Al terzo posto si è piazzato il Chevrolet Montana, con 1.627 unità, ottenendo il miglior risultato da ottobre, quando aveva raggiunto quota 1.848. Più indietro il Ford Maverick, che con 285 immatricolazioni resta in fondo alla classifica, ma può comunque vantare un dato positivo: è stato l’unico modello del gruppo a crescere negli ultimi dodici mesi.

Nel complesso, Fiat Strada si conferma il grande protagonista del mercato brasiliano. I numeri mostrano una leadership solida, costruita su volumi elevati, continuità commerciale e una presenza sempre più forte in uno dei mercati più importanti dell’America Latina. Non stupisce che la casa torinese stia pensando seriamente con la futura generazione di portare in modello anche in Europa su base della Grande Panda ma forse con un nome diverso.