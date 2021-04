Jeep Wrangler Rubicon 392: ecco come si comporta nell’off-road | Video

Molte persone desideravano da tantissimo tempo vedere un motore V8 sotto il cofano della Jeep Wrangler ma la casa automobilistica statunitense le ha accontentate solo da poco. Alcune di queste hanno deciso di affidarsi al settore dell’aftermarket per effettuare lo scambio del motore. Alcuni hanno addirittura installato il potente Hellcat sovralimentato da 6.2 litri.

Per fortuna, il marchio di Stellantis ha deciso di esaudire le richieste dei jeepers, portando sul mercato la Jeep Wrangler Rubicon 392 con Hemi V8 aspirato da 6.4 litri. Ora che le persone possono finalmente mettere le mani su questo attesissimo modello, in molti si chiedono se davvero è valsa la pena aspettare fino ad ora.

Jeep Wrangler Rubicon 392: The Fast Lane Car ci mostra una prova off-road fatta con il nuovo SUV

Fino a poco tempo fa, Jeep proponeva soltanto un quattro cilindri turbo, il buon vecchio Pentastar V6, il turbodiesel EcoDiesel V6 da 3 litri e la versione ibrida plug-in 4xe. Tuttavia, la Wrangler Rubicon 392 porta con sé più cilindri e quindi più potenza.

Come suggerisce il nome, la Wrangler top di gamma è equipaggiata da un Hemi V8 6.4 capace di sviluppare una potenza di 477 CV e 637 nm di coppia massima. I ragazzi del canale YouTube The Fast Lane Car hanno avuto la possibilità di provare la nuova Jeep Wrangler Rubicon 392 e affermano che è un veicolo molto interessante.

Anche se manca la pura potenza offerta dal Ram 1500 TRX, è difficile non confrontare i due modelli di Stellantis poiché sono entrambi molto simili in sostanza. Dal punto di vista pratico, però, il V8 non è molto adatto all’off-road in quanto è pesante e soprattutto consuma molto (circa 17 litri/100 km). L’unica cosa che offre in cambio è la potenza (più del necessario).

Tuttavia, molte persone sono d’accordo sulla scelta fatta da Jeep di vendere una versione V8 del suo iconico fuoristrada. Come potete immaginare, la concorrenza non resterà a guardare. Ad esempio, Ford ha in programma di offrire un’opzione V8 del suo Ford Bronco. Adesso non ci resta che attendere e vedere se verrà lanciata un’opzione simile anche del pick-up Gladiator e se verrà mai offerta una Jeep Wrangler con motore Hellcat.

