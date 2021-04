Jeep Wrangler JL: ecco l’ultimo body kit realizzato da Liberty Walk

La Jeep Wrangler è già di per sé un’auto molto capace e con tante caratteristiche in grado di far emozionare gli appassionati di off-road. Tuttavia Liberty Walk, una famosa azienda di tuning con sede in Giappone, ha deciso di applicare un restyling che rende il SUV ancora più estremo.

In particolare, il tuner giapponese ha utilizzato il suo ultimo body kit LB-Works Fairline per modificare le versioni Sahara e Rubicon della Wrangler JL. Il pacchetto è composto da paraurti anteriore e posteriore in acciaio, parafanghi estremamente larghi, gradini laterali tubolari, porte in acciaio prive di finestrini e spesso rivestimento per il parabrezza.

Jeep Wrangler: Liberty Walk ci mostra la sua ultima creazione unica

Una rete di tipo militare copre l’abitacolo della speciale Jeep Wrangler, che va dal parabrezza fino al portellone posteriore. Liberty Walk ha anche montato delle luci aggiuntive nel paraurti, vicino al tetto e accanto ai fari di serie, mentre il paraurti posteriore è equipaggiato con una luce di retromarcia. Il body kit si completa con sospensioni sollevate e nuovi cerchi.

Il prezzo da pagare per tutte queste modifiche è di 403.400 yen (3097 euro) oppure 4034 dollari (3428 euro) se ordinato dall’estero. In alternativa, Liberty Walk dà la possibilità di acquistare singolarmente alcune parti. In questo caso, la griglia e i parafanghi costano rispettivamente 88.000 yen (675 euro)/880 dollari (748 euro) e 315.400 yen (2421 euro)/3154 dollari (2680 euro). Purtroppo il tuner non ha svelato i prezzi delle altre componenti per la Jeep Wrangler JL.

