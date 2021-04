Peugeot intende diventare più internazionale

Nonostante abbia deciso di non sbarcare più negli Stati Uniti come affermato in precedenza, il marchio Peugeot ha comunque l’obiettivo per i prossimi anni di diventare un marchio più internazionale di quanto non sia adesso. La casa automobilistica del Leone va fortissimo in Francia e anche nel resto dell’Europa se la cava abbastanza bene.

Il CEO di Peugeot Linda Jackson annuncia che vuole rendere il marchio del leone più internazionale

Le cose però cambiano negli altri continenti dove il marchio del leone non è ancora particolarmente popolare. Proprio per questo motivo nelle scorse ore Linda Jackson, numero uno di Peugeot, ha confermato che il marchio intende lanciare dei nuovi modelli per sfondare in nuovi mercati. L’ex capo di Citroën ha quindi individuato “tre regioni” del mondo “molto importanti”. “La prima è l’America Latina, dove siamo già stabiliti ma dove abbiamo obiettivi di crescita”, ha detto Linda Jackson. “Il secondo è il Medio Oriente e l’Africa e il terzo è la Cina”.

Jackson si è poi soffermata a parlare degli ottimi risultati in Francia dove nel 2021 Peugeot è il marchio più venduto e anche dell’Europa dove la 208 risulta essere fino ad ora l’auto più venduta dell’anno.

Tornando al discorso di dare a Peugeot una maggiore internazionalità, Jackson ha pure detto: “Per avere successo in questi mercati, ci affideremo alle nostre auto più iconiche, ma non solo. Attaccheremo le tre regioni con la nostra gamma che è globale. Ma per le regioni del Medio Oriente / Africa e dell’America Latina, stiamo lanciando un nuovo modello, il pickup Landtrek, realizzato e sviluppato appositamente per queste due regioni” Inoltre previsto l’arrivo di nuovi modelli che dovrebbero finalmente garantire al marchio di Stellantis di sfondare in queste aree del mondo.

