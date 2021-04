Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition: annunciati i prezzi per la Spagna

Nel 2021, Jeep festeggia il suo 80º anniversario. Ecco perché nei prossimi mesi si svolgeranno diversi eventi per celebrare un compleanno molto importante per il brand. La Jeep Wrangler, ad esempio, ha ricevuto una versione speciale chiamata 80th Anniversary Edition che nelle scorse ore ha debuttato anche nel mercato spagnolo con i prezzi ufficiali.

Si tratta di una versione immediatamente riconoscibile in quanto sfoggia alcuni elementi estetici distintivi soprattutto per quanto riguarda gli equipaggiamenti. Una delle prime cose da sapere è che la Wrangler 80th Anniversary Edition è disponibile per le due varianti di carrozzeria proposte nel mercato spagnolo.

Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition: la speciale edizione è disponibile per entrambe le varianti di carrozzeria

Fra le sue caratteristiche più interessanti spiccano le cornici delle griglie, dei fari e dei fendinebbia in Neutral Grey metallizzato. In aggiunta troviamo dei cerchi in lega specifici da 18” con dettagli in Granite Crystal e lo speciale logo 80th Anniversary incorporato sui lati del fuoristrada.

All’interno della vettura troviamo invece un rivestimento in pelle nera con cuciture color tungsteno e il logo in edizione speciale sui sedili. Inoltre, la plancia è rifinita in pelle con cuciture a contrasto mentre i tappetini sono specifici per questa limited edition.

Di serie, la Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition propone sistema di infotainment Uconnect NAV con display touch da 8.4 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto e quadro strumenti con schermo TFT da 7 pollici. Inoltre, abbiamo impianto audio Alpine, fari Full LED, monitoraggio dell’angolo cieco, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, accesso e avviamento senza chiave e specchietti revisori esterni regolabili elettricamente.

La Wrangler 80th Anniversary Edition viene proposta con un turbo benzina a quattro cilindri da 2 litri che sviluppa una potenza di 272 CV e 400 nm di coppia massima, abbinato alla trazione 4×4 e a un cambio automatico a 8 marce.

Tuttavia, la casa automobilistica statunitense ha dichiarato che la gamma verrà ampliata ulteriormente con la versione 4xe ibrida plug-in. Arrivando ai prezzi, si parte da 65.700 euro per la versione standard fino a 69.600 euro per l’allestimento Unlimited.

