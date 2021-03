Nuova Fiat 500 Hey Google: nuova serie speciale per la famiglia 500

Fiat ha presentato nelle scorse ore una nuova edizione speciale della Fiat 500 realizzata in collaborazione con Google chiamata Fiat 500 Hey Google. Come suggerisce il nome, la nuova famiglia incontra la tecnologia dell’Assistente Google fatto di coolness, design e iconicità.

Grazie all’integrazione tra Mopar Connect e Google Assistant nell’action My Fiat, il cliente può connettersi alla propria auto da remoto anche quando non è a bordo. Utilizzando la propria voce, il proprietario dell’auto potrà chiedere e ricevere informazioni sulla vettura e interagire con essa attraverso lo smartphone utilizzando il Google Nesta Hub, lo smart display incluso nel Welcome kit che il cliente riceve al momento dell’acquisto di una 500 Hey Google per una connettività semplice ed innovativa, capace di semplificare i gesti quotidiani.

Con la serie speciale Hey Google, la vettura offre ancora una volta una soluzione smart, semplice e intuitiva che facilita la vita di tutti i giorni. Ovunque ci si trovi, anche seduti sul divano di casa, sarà sufficiente pronunciare le parole “Hey Google, chiedi a My Fiat” per sapere, ad esempio, dove è stata parcheggiata l’auto, quanto carburante è disponibile, dove si trova l’officina autorizzata più vicina, quanti chilometri abbiamo percorso nella giornata, se tutte le porte sono chiuse oppure se è stato lasciato aperto il bagagliaio.

L’Assistente Google, grazie all’integrazione dell’action My Fiat con la box telematica Mopar Connect presente a bordo, fornirà tutte le informazioni in merito ai servizi per tenere sotto controllo lo stato del veicolo, localizzare la posizione e monitorare la quantità di chilometri percorsi, oltre ad impartire comandi come il blocco e lo sblocco delle porte e il lampeggio delle luci di emergenza.

Alle funzionalità supportate dall’Assistente Google si aggiunge la possibilità di attivare la ricezione di notifiche sul proprio smartphone se la vettura esce dalla zona predefinita o se chi è alla guida usa l’auto a una velocità troppo elevata rispetto a quella impostata.

A livello estetico, la Fiat 500 Hey Google propone una livrea cool disponibile in due colori essenziali: Bianco e Nero Lucido in omaggio alla pagina bianca del famoso motore di ricerca. Inoltre, è presente il badge Hey Google sui due passaruota mentre entrambi i montanti centrali sono decorati con elementi ispirati ai colori di Google.

All’interno dell’abitacolo c’è lo stesso motivo sul rivestimento dei nuovi sedili con etichetta Hey Google ricamata mentre la plancia si presenta nella colore argento opaco con logo 500 bianco.

La firma Hey Google appare anche sulla schermata di benvenuto del display touch da 7 pollici. All’interno del Welcome kit firmato Hey Google è presente il Google Nest hub da personalizzare con la cornice dedicata 500, così come la cover della chiave e una lettera di benvenuto contenente quattro semplici passaggi da seguire per procedere con il setup iniziale.

Infine, la gamma della Fiat 500 Hey Google, composta da 500, 500X e 500L, è disponibile anche tramite Leasys Miles, la formula di noleggio pay per use proposta da Leasys di FCA Bank.

