Citroën UK rivela i suoi 10 migliori rivenditori in UK

Sherwoods Motor Group è stata nominata Rivenditore Citroën UK dell’Anno 2020. I 10 migliori franchisee britannici del marchio Citroen di Stellantis sono stati annunciati questa settimana, con l’affiliato dell’Irlanda del Nord JC Halliday & Sons e il vincitore del 2019 J & A Rigbye & Sons che si sono classificati rispettivamente secondo e terzo.

La classifica finale dei rivenditori di auto è stata determinata da una serie di parametri di prestazioni chiave tra cui la soddisfazione del cliente, la redditività e i volumi di vendita nei premi annuali. Per il 2021, tuttavia, Citroën UK ha annunciato l’introduzione di un nuovo programma di riconoscimento Citroën United by Excellence ‘CUBE’.

L’amministratore delegato di Citroën UK, Eurig Druce, ha dichiarato: “Vorrei iniziare congratulandomi con Sherwoods e Gateshead per le loro prestazioni forti e costanti durante un 2020 molto impegnativo e davvero senza precedenti. Vorrei anche estendere le mie congratulazioni agli altri nostri 10 migliori performer, nonché alla più ampia rete Citroën, per la loro determinazione e capacità di recupero in tempi senza precedenti. Non dimentichiamo che in ogni azienda ci sono persone che lavorano duramente ogni giorno, ottenendo risultati eccezionali. Insieme formiamo il Team Citroën. ”

L’amministratore delegato di Sherwoods Group, Simon MacConachie, ha dichiarato: “Sono assolutamente al settimo cielo per ricevere questo premio. Non potrei essere più orgoglioso del team Gateshead Citroën, in termini di vendita e assistenza, per tutto il duro lavoro svolto per fornire le prestazioni nel 2020. Ciò che lo rende ancora più speciale è che lo hanno fatto nonostante tutte le sfide della pandemia. È fantastico.”

I 10 migliori franchise Citroën UK nel 2020 sono stati:

Sherwoods, Gateshead

JC Halliday & Sons, Eglinton

J & A Rigbye & Sons, Chorley

Solo, Harrogate

AE Wilcox & Son, Wickwar

Hawkins, St. Austell

Elim, Llangefni

Halliday’s of Bushmills

Arnold Clark, Perth

Wilmoths, Uckfield

