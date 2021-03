Peugeot 2008 è un grande successo per il marchio francese

Con 31.880 immatricolazioni nei primi due mesi del 2021, con un aumento del 64 per cento, la Peugeot 2008 si colloca al terzo posto nel mercato europeo, considerando tutti i modelli in vendita. E secondo l’Istituto Jato Dynamics, il SUV compatto della casa automobilistica del leone guida le danze nel segmento dei SUV compatti in maniera piuttosto nettta davanti a Volkswagen T-Roc.

Un grande terzo delle vendite (12.849 unità) è stato realizzato in Francia, dove Peugeot 2008 è al terzo posto nella classifica assoluta delle vendite di auto. Ma il SUV è anche tra i primi 5 in Spagna, Italia o Grecia, segnale che il modello è un vero e proprio successo di vendite in tutto il nostro continente. La sua versione 100% elettrica, insieme ai motori a benzina o diesel, rappresenta il 10% delle vendite totali.

Inoltre Peugeot ha un altro motivo per festeggiare. Infatti questa vettura rappresenta un modello che garantisce alla casa francese un buon margine di guadagno superiore ad esempio a quello offerto dalla Peugeot 208.

Ti potrebbe interessare: Nuova Peugeot 208: il PureTech 75 ora disponibile con gli allestimenti Allure e Allure Pack

Ti potrebbe interessare: Nuova Peugeot 2008 ora può essere scelta anche con il motore BlueHDi 110 S&S

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI