Il primo Ram 1500 TRX Launch Edition è stato venduto all’asta per 410.000 dollari

È stato un fine settimana molto interessante per tutti i collezionisti di auto americani poiché Barrett-Jackson ha proposto all’asta circa sei auto con codice VIN 001 per vari enti di beneficenza. Tra questi anche il primo Ram 1500 TRX Launch Edition 2021 prodotto nello stabilimento di Stellantis.

Il pick-up è stato battuto all’asta venerdì 26 Marzo ed è riuscito ad attirare rapidamente l’attenzione del pubblico grazie alle sue caratteristiche interessanti. Alla fine, il pick-up Hellcat è stato venduto a 410.000 dollari (347.470 euro). Parliamo di oltre quattro volte il prezzo di listino del modello ma almeno è per una buona causa. Questo perché l’intero ricavato andrà alla United Way of Southeast Michigan per aiutare i veterani di guerra e le loro famiglie.

Ram 1500 TRX Launch Edition: Barrett-Jackson ha venduto all’asta il primo esemplare prodotto

Mike Koval Jr., amministratore delegato di Ram, ha detto: “Quando il Ram 1500 TRX VIN 001 è uscito dalla catena di montaggio, è diventato immediatamente un pick-up da collezione unico nel suo genere incredibilmente emozionante, e questo si è riflesso nell’offerta vincente. Ancora più importante, siamo entusiasti che il primo Ram 1500 TRX abbia raccolto importanti fondi che andranno direttamente alla linea di assistenza 2-1-1 di United Way for Southeast Michigan per fornire supporto ai veterani e alle loro famiglie”.

Vi ricordiamo che il Ram 1500 TRX è attualmente il pick-up più potente in serie presente sul mercato americano grazie al suo prestante Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 712 CV.

Questo modello offre delle prestazioni in grado di scontrarsi a testa alta con le auto sportive. Parliamo di uno scatto da 0 a 96 km/h in soli 4,5 secondi, un quarto di miglio completato in 12,9 secondi a 174 km/h e una velocità massima pari a 190 km/h.

La versione Launch Edition del Ram 1500 TRX venduta da Barrett-Jackson fa parte di un lotto di produzione di appena 702 unità (numero che si riferisce ai 702 HP di potenza) che devono essere ancora realizzate. Tale edizione speciale viene fornita con una carrozzeria rivestita in Anvil Gray, il pacchetto TRX Level 2 e una serie di accessori targati Mopar fra cui un portapneumatici montato sul tetto.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI