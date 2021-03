Stellantis arriverà presto in Pakistan

Il Gruppo Stellantis, con marchi come Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo e Maserati, ha firmato un accordo di licenza e assistenza tecnica con la Lucky Motor Corporation (LMC) in Pakistan. Secondo l’accordo, l’assemblaggio e la distribuzione de marchio di Stellantis Group sarà effettuato da LMC.

LMC è anche produttore e distributore di veicoli Kia in Pakistan. L’LMC a metà 2019 aveva firmato un memorandum d’intesa e una manifestazione di interesse (EoI) con Groupe PSA, che ora fa parte del Gruppo Stellantis.

L’anno scorso, prima di ottenere la licenza di produzione in base alla politica del governo, LMC ha anche informato il governo delle sue intenzioni di collaborare con Peugeot, un marchio del Gruppo Stellantis.

Secondo quanto riferito, LMC sta pianificando di assemblare i nuovi veicoli per l’attuale periodo della politica di sviluppo automobilistico (ADP), che scade a giugno 2021, presso l’attuale struttura in cui vengono prodotti i veicoli Kia.

Secondo Pakwheels, Lucky Motors non è tenuta a produrre / assemblare veicoli KIA solo in Pakistan secondo la loro impresa operativa di lavoro con KIA. I marchi KIA e Peugeot saranno sotto l’ombrello “Lucky Motors”.

Secondo le informazioni attuali, in Pakistan è previsto un investimento di 10 milioni di euro da parte di Stellantis. Questa fruttuosa partnership potrebbe portare all’arrivo in Pakistan di marchi come FIAT, Chrysler, Jeep, Dodge e altri marchi automobilistici. I brand di Stellantis saranno i primi marchi europei assemblati localmente in Pakistan.

Ti potrebbe interessare: I concessionari dei marchi Citroën, DS, Peugeot e Opel hanno citato in giudizio Stellantis Netherlands

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI