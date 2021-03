Hong Guang Mini EV: auto elettrica da 3.600 euro più venduta al mondo

Vediamo i più recenti dati sulle immatricolazioni di gennaio e febbraio fornite dal sito specializzato in tecnologia The Verge: la piccola auto elettrica cinese Hong Guang Mini EV è l’auto elettrica più venduta al mondo. Viene immatricolata solo in Cina. Ha addirittura superato la Tesla Model 3. Grazie al prezzo: costa 3.600 euro (28.800 yuan). Il listino più favorevole della Model 3 di Tesla è attorno al corrispettivo di 33.900 euro.

Certo, questa vettura non è un’opera d’arte in fatto di design. Ma a gennaio 36.000 unità consegnate e a febbraio poco più di 20.000 unità. Mentre la Model 3 ha totalizzato rispettivamente 21.500 e 13.700 immatricolazioni. Totale: Mini Ev vince con 56.000 vendite contro 35.200. Non si può assolutamente fare un paragone fra un gioiello di tecnologia come la macchina della Casa californiana, e il veicolo cinese. Le Tesla sono capolavori, la cinesina lascia perplessi.

Incide il fatto che in Cina il mercato è immenso. Trovi la soluzione che sfonda, e hai un potenziale di acquisto spaventoso. Secondo: ai cinesi piace il fatto che la Hong Guang Mini EV sia in gran parte fatta in casa. Grazie a un partnership tra la società statale cinese SAIC Motor, la Wuling Motors e la General Motors.

Ma che auto è? Davvero piccola. Ha una lunghezza, si fa per dire, di solo 2 metri e 92, è larga 1,85 e alta 1,45. Un’auto cinese, con dimensioni da quadricliclo europeo. Può toccare i 100 km/h e ha un’autonomia di 170 km, stando ai dati dichiarati dalla Casa.

C’è però un’altra considerazione da fare. L’elettrico in Europa e negli Usa fa boom con l’alto di gamma: vetture molto costose, per chi ha disponibilità economiche adeguate. Più un box dove piazzare la stazione di ricarica domestica. Nel caso della cinesina, trattasi di un mezzo dal prezzo più abbordabile. Occhio: ignote al momento le caratteristiche in fatto di sicurezza stradale, crash test, protezione degli occupanti. Quindi, per spendere poco in elettrico, il consumatore dovrà accontentarsi di vetture come la cinesina?

