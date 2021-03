Xiaomi vuole costruire auto elettriche con l’aiuto di Great Wall

Sembra che Xiaomi si unirà presto ad Apple in quanto potrebbe essere la prossima azienda produttrice di smartphone (e non solo) a cercare di costruire delle proprie auto elettriche.

Secondo quanto dichiarato, il colosso cinese sarebbe in trattative con Great Wall per utilizzare una delle sue fabbriche in Cina in cui costruire auto a zero emissioni con il proprio marchio. Queste seguirebbero la stessa filosofia dei suoi prodotti di elettronica.

Xiaomi: il gigante cinese dell’elettronica potrebbe annunciare presto la sua prima auto elettrica

Citando fonti che sono a conoscenza diretta della questione, Reuters afferma che Xiaomi e Great Wall potrebbero annunciare la loro partnership già la prossima settimana. Se l’accordo andasse a buon fine, la più grande casa automobilistica privata presente in Cina darebbe la possibilità, per la prima volta ad un’altra azienda, di utilizzare le sue risorse per costruire auto elettriche.

Lei Jun, fondatore e amministratore delegato di Xiaomi, ritiene che l’esperienza della sua azienda nella produzione di hardware contribuirà ad accelerare la progettazione e la produzione dei loro veicoli elettrici.

Alan Kang, analista senior di LMC Automotive, ha detto: “Xiaomi vuole trovare un produttore di auto maturo per fornire un’infrastruttura modello, mettendo a disposizione i propri vantaggi nella tecnologia del mobile Internet. I vantaggi di Xiaomi nei sistemi operativi e nell’arredamento della casa portano anche molta immaginazione per tale cooperazione in futuro“.

In base ad altre indiscrezioni trapelate su Internet, Xiaomi prevede di lanciare il suo primo veicolo elettrico entro la fine del 2023. Inoltre, la compagnia cinese vuole che le sue auto siano collegate ad altri dispositivi appartenenti al suo ecosistema. Oltre a produrre smartphone, infatti, Xiaomi propone tantissimi altri dispositivi elettronici come monopattini elettrici, smartband, smartwatch, bilance smart, lampadine smart e tantissimo altro ancora.

