Jeep 4xe Charging Network: le prime stazioni di ricarica saranno disponibili da questa primavera

Dopo aver svelato i primi dettagli all’inizio di quest’anno, Jeep ha rilasciato ulteriori informazioni sulla 4xe Charging Network. Svelata durante l’Easter Jeep Safari 2021, la rete di ricarica 4xe Charging Network è stata sviluppata assieme a Electrify America e include stazioni di ricarica a marchio Jeep disponibili presso o vicino ai percorsi off-road Jeep Badge of Honor.

Le prime tre stazioni di ricarica dovrebbero essere disponibili da questa primavera e saranno collocate a Moab (Utah), Big Bear (California) e Rubicon Trail a Pollock Pines (California). Altri punti di ricarica sono previsti per la fine di quest’anno ma al momento non si conoscono ancora i dettagli.

Jeep 4xe Charging Network: le prime stazioni di ricarica apriranno presto

Tuttavia, ci sono oltre 50 percorsi Jeep Badge of Honor negli Stati Uniti. La rete sarà composta da caricatori di Livello 2 alimentati a energia solare o collegati direttamente alla rete elettrica.

Dato che parliamo di colonnine di ricarica non particolarmente veloci, il marchio di Stellantis ha precisato che ci vorranno circa 2 ore per caricare completamente la batteria della Jeep Wrangler 4xe, la quale assicura fino a circa 34 km di autonomia in modalità 100% elettrica. Il lato positivo è che la ricarica sarà gratuita per tutti i possessori di un modello 4xe. In aggiunta, sarà possibile avviare e monitorare la ricarica tramite un’applicazione sviluppata da Electrify America.

All’interno di una dichiarazione, Christian Meunier – CEO di Jeep – ha dichiarato: “L’elettrificazione apre un nuovo capitolo nella storia del marchio Jeep e porta un livello completamente nuovo di eccitazione e divertimento ai nostri entusiasti proprietari. La chiave per rendere il marchio Jeep il marchio di SUV più ecologico è garantire che i nostri proprietari possano godere dei vantaggi della propulsione elettrica ovunque vadano, compresi i percorsi off-road più iconici del paese“.

Giovanni Palazzo, presidente e amministratore delegato di Electrify America, ha invece affermato: “Il nostro obiettivo è fornire ai conducenti di veicoli elettrici la libertà di arrivare dove vogliono, che si tratti di autostrada o fuoristrada, e non vediamo l’ora di accompagnare gli appassionati di Jeep durante il viaggio. Grazie alle offerte personalizzabili di ricarica per veicoli elettrici del nostro marchio Electrify Commercial B2B, siamo stati in grado di lavorare con Jeep per identificare dove i loro conducenti avranno più bisogno di accedere alla ricarica e renderlo realtà“.

