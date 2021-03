Nuovi Vauxhall Mokka e Mokka-e: lanciata una nuova campagna pubblicitaria

Vauxhall ha svelato nelle scorse ore una nuova campagna pubblicitaria dedicata al lancio dei nuovi Vauxhall Mokka e Mokka-e completamente elettrico, caratterizzati da un design pionieristico e tecnologie innovative.

La campagna, intitolata Unbox Yourself, sfrutta la tecnologia dei veicoli e il design straordinario per attirare l’attenzione dei consumatori britannici che preferiscono scegliere la propria strada. Unbox Yourself parla direttamente ai conducenti che conoscono la propria mente e si rifiutano di essere rinchiusi, coloro che vogliono unirsi a Vauxhall nel suo viaggio lungimirante e spingersi oltre i confini.

Nuovi Vauxhall Mokka e Mokka-e: Unbox Yourself è il nome del nuovo spot ideato dal brand

La campagna mette in risalto le caratteristiche distintive di Mokka e Mokka-e come ad esempio il nuovo frontale Vauxhall Vizor e il sistema Pure Panel presente nell’abitacolo. Lo spot raffigura un mondo di piccioni umani che seguono la folla o hanno paura di prendere una strada diversa.

Stephen Norman, Senior Vice-President Sales, Aftersales e Marketing di Opel/Vauxhall, ha detto: “l Mokka e il Mokka-e completamente elettrico rappresentano un enorme balzo in avanti in termini di design e rappresentano un punto di riferimento per Vauxhall come marchio. Ricco di nuove funzionalità rivoluzionarie, non assomiglia a nessun altro SUV compatto presente sul mercato. Sebbene ci siano spunti che riguardano l’eredità di Vauxhall come marchio britannico sin dal 1903, questa è una nuova direzione audace ed entusiasmante di cui siamo estremamente orgogliosi“.

Paul Dean, amministratore delegato di Velocity, ha invece detto: “I nuovissimi Mokka e Mokka-e completamente elettriche sono pronti a sfidare lo status quo con la loro tecnologia ingegnosa e il loro stile inconfondibile. I loro design non solo rappresentano una deviazione dall’aspetto del precedente modello ma significano anche una nuova entusiasmante direzione per Vauxhall come marchio. Unbox Yourself cattura questo nuovo atteggiamento parlando direttamente a quei guidatori che, proprio come la nuovissima gamma Mokka, stanno facendo con sicurezza le proprie cose e non sono vincolati dalle convenzioni o dal passato. È sicuro, chiaro e potente e apre il mondo dell’automobilismo moderno per il normale guidatore britannico“.

Ispirando la creatività di questa campagna, i nuovi Vauxhall Mokka e Mokka-e rappresentano il futuro del brand di Stellantis e vantano un design diverso da qualsiasi altra Vauxhall vista fino ad ora. Infine, la nuova generazione del SUV è destinata ad aprire un nuovo mondo per gli automobilisti britannici.

