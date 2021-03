Ram 2500 Laramie 2021 diventa ancora più interessante in Brasile

Ram ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo in 50 concessionarie brasiliane del Ram 2500 Laramie 2021. Il pick-up disponibile nel grande paese sudamericano continua ad offrire il massimo in termini di capacità, lusso, tecnologia e forza ed è diventato ancora più attraente per i consumatori grazie ad un nuovo piano di manutenzione, valido anche per i model year 2019/2020.

A partire da ora, le revisioni programmate avvengono annualmente (anziché ogni sei mesi) oppure ogni 24.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo. Si tratta della più ampia gamma di chilometraggio disponibile sul mercato brasiliano e inoltre c’è stata una riduzione dell’11% del valore totale del pacchetto di revisione.

Ram 2500 Laramie: il model year 2021 adesso viene proposto con un pacchetto di manutenzione dedicato

Quello da 12 mesi/24.000 km è disponibile al prezzo di 2118 R$ (312 euro), quello da 24 mesi/48.000 km a 2932 R$ (432 euro) mentre quello da 36 mesi/70.000 km a 2523 R$ (372 euro). L’importanza di questa iniziativa valida per il model year 2021 del Ram 2500 Laramie viene ampliata se si considera l’attuale performance commerciale del pick-up heavy duty. Il 2021 infatti è partito ancora più forte. In questo primo bimestre dell’anno sono state immatricolate 419 unità, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2020.

Breno Kamei, direttore di Ram America Latina, ha detto: “Ram si trova in un momento speciale, mantenendo una forte propensione dopo le vendite record dello scorso anno e con un nuovo modello in arrivo: il 1500 Rebel. Abbiamo molto di più da offrire, sia in termini di prodotto che nel rapporto sempre più stretto con il nostro pubblico. Aspettatevi notizie“.

Nessun altro pick-up venduto in Brasile propone le stesse prestazioni del 2500 Laramie. Il motore turbodiesel Cummins a sei cilindri in linea da 6.7 litri permette di trainare fino a 7,8 tonnellate. L’unità è in grado di sviluppare una potenza di 365 CV e 1085 nm di coppia massima, che lo collocano nel mercato come il pick-up con la coppia più alta del paese e il secondo più potente, dietro solo ai 400 CV offerti dal Ram 1500 Rebel. Il Ram 2500 Laramie offre anche un’eccellente capacità di carico pari a 1088 kg.

L’abitacolo della versione Laramie prevede tanto lusso e tecnologia con al centro il sistema di infotainment con display touch da 12 pollici e numerose funzionalità fra cui telecamera a 360°, impianto audio premium Alpine con nove altoparlanti, subwoofer e cancellazione attiva del rumore esterno. Disponibile in sette colorazioni e due finiture interne, il Ram 2500 Laramie è acquistabile in Brasile ad un prezzo di partenza di 397.990 R$ (58.717 euro).

