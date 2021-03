Ford pubblica un video confronto fra il suo F-150 2021 e il Ram 1500 2021

Il Ford F-150 è uno dei pick-up più apprezzati nel mercato statunitense. La 14ª generazione del modello è più intelligente ed efficiente e porta con sé un aspetto aggiornato rispetto al suo predecessore. Inoltre, riesce ad affrontare a testa alta i suoi competitor come ad esempio il Ram 1500.

Dopo aver pubblicato un video confronto “testa a testa” con il Toyota Tundra 2021, il canale YouTube di Ford Motor Company ha condiviso un versus fra il Ford F-150 2021 e il Ram 1500 2021.

Ram 1500 2021: il pick-up di Stellantis messo a confronto da Ford con il suo F-150

La clip parte mettendo a confronto il carico utile disponibile che è il migliore della categoria: fino a 1508 kg optando per la versione Regular Cab 4×2 con motore V8 da 5 litri, cassone da 2,44 metri e pacchetti Max Trailer Tow e Heavy-Duty Payload. In confronto, il pick-up del marchio di Stellantis offre fino a 1043 kg per via delle sue sospensioni posteriori più elaborate.

Le molle elicoidali al posto delle più tradizionali molle a balestra conferiscono al Ram 1500 una qualità di guida parecchio apprezzata dagli automobilisti americani e inoltre può essere ulteriormente ottimizzata scegliendo le molle ad aria disponibili come optional. Le versioni equipaggiate con le sospensioni pneumatiche sono inoltre caratterizzate da un’altezza di guida regolabile che consente di ottimizzare i consumi di carburante e aumentare le capacità off-road.

Ritornando all’F-150, il pick-up Ford dispone anche della migliore capacità di traino disponibile nella categoria, pari a 6350 kg scegliendo la versione SuperCab o SuperCrew con 4×2, cassone da 2,44 metri, motore V6 da 3.5 litri e pacchetto Max Trailer Tow. Dall’altra parte del ring troviamo il Ram 1500 2021 che è capace di trainare fino a 5783 kg con il motore Hemi V8 da 5.7 litri sotto il cofano.

Ford ha messo in risalto altre interessanti caratteristiche presenti a bordo del suo pick-up come la guida inversa del rimorchio disponibile in esclusiva in questo segmento, un motore con tecnologia full-hybrid anziché mild-hybrid e il generatore di bordo Pro Power che produce fino a 7,2 kW di potenza. Il motore PowerBoost V6 ibrido è abbinato a un propulsore elettrico da 48 CV presente all’interno del cambio automatico Modular Hybrid a 10 rapporti.

La cosa che però Ford non ha menzionato all’interno del video confronto è il prezzo di partenza del suo F-150 2021. Quest’ultimo infatti è disponibile da 28.940 dollari (24.584 euro) scegliendo la versione XL ed è notevolmente più conveniente rispetto al Ram 1500 Tradesman 2021 che parte da 32.595 dollari (27.688 euro).

La variante dell’F-150 più vicina al pick-up di Stellantis, in termini di prezzo, è quella SuperCab che parte da 33.025 dollari (28.054 euro). Per scoprire maggiori informazioni sul versus, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

