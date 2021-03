Stellantis Vigo: ERTE di 60 giorni per 3.749 lavoratori

La direzione dello stabilimento di Stellantis (PSA e Fiat Chrysler) di Vigo ha proposto al consiglio di fabbrica l’applicazione di un Temporary Employment Regulation (ERTE) di 60 giorni che coprirebbe 3.749 lavoratori.

Tuttavia, secondo fonti aziendali, ciò non significa che l’ERTE sarà applicato necessariamente per tutto questo tempo o che riguardi tutti gli operatori. Il provvedimento è stato messo sul tavolo davanti al “problema congiunturale” della mancanza di parti che colpisce l’intera industria automobilistica, derivato dalla cosiddetta crisi dei microchip (semiconduttori), e suppone di dare copertura legale a un meccanismo che consente di far fronte ai fermi di produzione.

In ogni caso, le stesse fonti hanno sottolineato che l’impatto per lo stabilimento di Stellantis, sia in numero di giorni che di addetti, “sarà basso”, poiché molti operatori possono ancora avvalersi di altri meccanismi di flessibilità esistenti in fabbrica.

Così, ad esempio, se si verificasse la circostanza che nella prima parte di tale periodo di regolazione fosse necessario fermare 30 giorni per mancanza di rifornimenti, l’ERTE interesserebbe un massimo di 250 lavoratori in ciascuno dei due sistemi di montaggio, secondo l’azienda.

La proposta aziendale ERTE prevede la candidatura a 3.749 lavoratori, dipendenti a tempo pieno e a tempo indeterminato e inizierà ad applicarsi dopo Pasqua, con un massimo di 60 giorni di sospensione, dopo aver esaurito tutte le misure di flessibilità concordate.

