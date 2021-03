Ferrari GTC4Lusso con scarico Novitec: ed è subito nostalgia! | Video

Qui su ClubAlfa.it abbiamo parlato più volte di Novitec. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una famosa società di tuning tedesca che ha come obiettivo quello di migliorare le prestazioni e l’aspetto delle supercar più popolari fra cui quelle di Ferrari. Un esempio è questa bellissima Ferrari GTC4Lusso con motore V12 rivestita completamente di nero, dotata di un impianto di scarico targato Novitec.

Nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da Gumbal, possiamo apprezzare il nuovo sound erogato dal potente 12 cilindri. Come ben sapete, la GTC4Lusso non è più disponibile nella gamma del cavallino rampante in quanto, secondo le ultime indiscrezioni, il suo posto sarà preso dall’attesissimo SUV Purosangue.

Ferrari GTC4Lusso: un video ci mostra in azione un bellissimo esemplare con scarico Novitec

La sportiva shooting brake ad alte performance è stata prodotta da Maranello dal 2016 al 2020. La presentazione ufficiale avvenne in occasione del Salone di Ginevra a marzo del 2016, prendendo il posto della Ferrari FF. La shooting brake a tre porte, con quattro ruote motrici, è spinta da un motore V12 da 6.3 litri disposto in posizione anteriore-centrale in grado di sviluppare una potenza di 690 CV a 8000 g/min e 697 nm a 5750 g/min.

La potenza è di gran lunga superiore al modello precedente grazie a un rapporto di compressione pari a 13,5:1 mentre la coppia è rimasta invariata. Tuttavia, le varie modifiche apportate dagli ingegneri dello storico marchio modenese permettono alla Ferrari GTC4Lusso di essere 0,3 secondi più veloce nello scatto da 0 a 100 km/h rispetto alla FF (3,4 secondi).

Accanto al performante F140 ED è presente una versione migliorata ed evoluta del sistema di trazione integrale brevettato da Ferrari con il nome di 4RM Evo. In aggiunta, la shooting brake ha portato al debutto anche un sistema integrato a quattro ruote sterzanti chiamato 4RM-S.

