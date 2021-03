Jeep Renegade: annunciato un nuovo programma di personalizzazione dedicato

Mopar ha lanciato nelle scorse ore nel Regno Unito uno speciale programma di personalizzazione dedicato al Jeep Renegade con il nome di Inkmyjeep. Questo consente ai proprietari del famoso SUV compatto di dare un tocco più personale al proprio veicolo.

Chi è interessato agli adesivi potrà personalizzare uno dei quattro design disponibili, offerti con una diversa scelta di colori e slogan come ad esempio “Eat, Sleep, Jeep, Repeat”. Disponibile attraverso un sito Web dedicato, il primo adesivo è gratuito mentre gli altri costano 5,95 sterline (6,95 euro) ciascuno (spese di spedizione incluse).

Jeep Renegade: Inkmyjeep è il nome del nuovo programma di personalizzazione per il SUV

John Macdonald, direttore assistenza, parti e assistenza clienti di Mopar, ha detto: “Il Jeep Renegade esprime così tanta personalità e volevamo dare ai proprietari l’opportunità di fare un ulteriore passo avanti e di mettere il proprio marchio sulle loro auto. Per riflettere questo, abbiamo ridisegnato gli adesivi ‘Inkmyjeep’ esclusivamente per il Jeep Renegade e non vediamo l’ora di vederli esposti con orgoglio sulle strade una volta che le restrizioni lo consentiranno“.

L’arrivo del programma di personalizzazione Inkmyjeep rende ancora più allettante il Jeep Renegade. Si tratta di un veicolo che si propone sul mercato come il modello più piccolo sviluppato dalla casa automobilistica americana e condivide la sua piattaforma con le Fiat 500X, 500L e Tipo.

Di recente, lo storico marchio di Stellantis ha decise di abbracciare l’elettrificazione anche per questo veicolo, annunciando la variante 4xe ibrida plug-in in grado di sviluppare una potenza complessiva pari a 243 CV. La versione PHEV è capace di viaggiare fino a 42 km in modalità full electric con una singola ricarica. Nel Regno Unito, il Renegade è disponibile ad un prezzo di partenza di 32.600 sterline (38.102 euro).

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI