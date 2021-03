All’asta una Ferrari 575M Maranello del 2004 con cambio F1

RM Sotheby’s sta proponendo all’asta una bellissima Ferrari 575M Maranello immatricolata nel 2004 in perfette condizioni. L’asta del telaio n°ZFFBV55A540136317 si chiude proprio oggi e la nota a casa d’aste stima una vendita compresa fra 125.000 e 150.000 dollari (105.868-127.042 euro).

In seguito al grande successo conquistato dalla 550 Maranello nel 1996, la casa automobilistica italiana deciso di continuare con un modello molto interessante lanciata nel 2002: la 575M Maranello.

Ferrari 575M Maranello: RM Sotheby’s sta proponendo all’asta un esemplare del 2004 in Grigio Titanio

Questa vettura ha continuato a conservare l’eredità del modello precedente. Sotto il cofano è stato implementato un motore V12 con cilindrata di 5.7 litri capace di sviluppare più potenza (515 CV) e coppia massima (588 nm) rispetto al propulsore installato sotto il cofano della 550 Maranello (485 CV e 569 nm). Inoltre, questo nuovo V12 permetteva alla supercar del cavallino rampante di raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

I designer dello storico brand italiano apportarono alcune modifiche al lato estetico. Ad esempio, i nuovi fari sono stati montati assieme a una presa d’aria rinnovata nella parte anteriore, così come un nuovo spoiler anteriore e un impianto frenante maggiorato. La distribuzione del peso è stata ulteriormente migliorata per offrire un equilibrio 50/50 quasi perfetto.

I designer di Maranello hanno pensato anche di modificare l’abitacolo in quanto troviamo cruscotto e finiture aggiornati. A differenza della 550, gli acquirenti della Ferrari 575M Maranello potevano scegliere fra una trasmissione in stile F1 oppure un cambio manuale a 6 marce tradizionale.

L’esemplare proposta in vendita da RM Sotheby’s è molto interessante, non solo perché ha percorso 16.967 km. Esternamente, troviamo una carrozzeria rifinita nella colorazione Grigio Titanio con pinze freno rosse che si nascondono dietro dei cerchi a tre razze. All’interno troviamo dei sedili in stile Daytona con inserti e cuciture rosse, oltre a uno schema bicolore presente in tutto l’abitacolo.

Questa Ferrari 575M Maranello è dotata della trasmissione F1 a 6 rapporti che può essere gestita anche tramite le palette presenti dietro al volante. RM Sotheby’s afferma che si tratta di uno dei 2056 esemplari prodotti dal 2002 al 2006.

