Tuffy Security Products offre ora la MOLLE TG per Jeep Wrangler JL e JK

Ampliando la sua eccezionale gamma di prodotti di stoccaggio sicuro per gli appassionati di Jeep, Tuffy Security Products offre ora la MOLLE TG per i modelli Jeep Wrangler JL e JK. La scatola da tavolo TG per impieghi gravosi si adatta agli anni di modello Wrangler JL 2018-2021 (numero di parte # 365) e ai modelli JK 2007-2018 (numero di parte di 366) dotati o senza capote rigida o morbida OEM.

Le nuove scatole portaoggetti sicure si attaccano all’interno del portellone di Jeep Wrangler per un immagazzinamento sicuro e comodo. Progettato con una griglia MOLLE per versatilità d’uso, il coperchio aperto si converte in una superficie di lavoro che supporta 40 libbre e rende estremamente semplice l’accesso e l’organizzazione di oggetti più piccoli. Il coperchio MOLLE della cassetta di sicurezza del portellone è dotato di fori che facilitano il fissaggio di fondine, anelli a D, kit medici, borse, attrezzi di recupero e altri attrezzi tattici per un facile accesso quando si è in movimento.

Di dimensioni 3,25 “P x 31,25” L x 14,25 “H per JL Wrangler e 3,125” P x 28,75 “L x 14,125” H per JK Wrangler, le cassette di sicurezza sono costruite in acciaio saldato con una resistente finitura a polvere testurizzata. . Le cassette di sicurezza MOLLE modello 365 e 366 di Tuffy sono dotate dell’esclusiva serratura a doppia mappa da 10 bicchieri dell’azienda con guarnizioni di tenuta incorporate e sistema di bloccaggio Pry-Guard brevettato. Il design del coperchio resistente agli agenti atmosferici è dotato di un esclusivo sistema di cerniera Pin-Lock per una maggiore sicurezza.

La scatola MOLLE si monta sui supporti per binari del portellone Jeep Wrangler JL e JK OEM esistenti utilizzando strumenti manuali standard e viene fornita tutta la bulloneria. Entrambi i modelli 365 e 366 del portellone posteriore MOLLE Box possono essere utilizzati insieme a tutti i contenitori per il carico Jeep Wrangler Standard e Deluxe di Tuffy Security e ai coperchi di bloccaggio Jeep Wrangler JL / JK di Tuffy (numeri di parte # 358 e # 143).

“Comprendendo il crescente desiderio del mercato di utilizzare equipaggiamento tattico per il campeggio e l’overlanding, Tuffy Security Products ha risposto alla chiamata con l’inizio di una nuova linea di prodotti compatibili MOLLE per fornire ulteriori opzioni di carico e versatilità sul campo”, ha affermato Chip Olson , direttore marketing dell’azienda.

