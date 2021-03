Jeep Wrangler premiata per la 12ª volta in Canada

La Jeep Wrangler continua a conquistare gli automobilisti nordamericani e in particolare quelli canadesi. Nelle scorse ore, il popolare fuoristrada di Stellantis ha ricevuto il premio Best Retained Value Award di Canadian Black Book (CBB) per la 12ª volta.

Distribuiti annualmente, i CBB Best Retained Value Awards riconoscono i veicoli che hanno mantenuto la percentuale maggiore del loro prezzo consigliato originale negli ultimi quattro anni (dal 2017). Il programma di premi di Canadian Black Book, giunto alla sua 14ª edizione, guida i consumatori alla ricerca di veicoli che mantengono il loro valore migliore, riducendo così il costo totale di proprietà.

Jeep Wrangler: l’iconico fuoristrada riceve ancora una volta il premio Best Retained Value Award

Per il 2021, la giuria ha analizzato auto e pick-up appartenenti a 23 categorie. Inoltre, la Jeep Wrangler 2021 ha superato un nuovo set competitivo. Con la maggior parte delle Wrangler vendute in Canada come modello a quattro porte, Canadian Black Book ha premiato l’iconico veicolo della casa automobilistica statunitense nella categoria Mid-Size Crossover/SUV.

Yolanda Biswah, VP Sales di Canadian Black Book, ha detto: “Canadian Black Book desidera congratularsi con Stellantis per un’altra vittoria del premio Best Retained Valueper da parte della Jeep Wrangler. Questo veicolo è davvero straordinario nella sua capacità di mantenere il valore, che è dimostrato dalla sua 12esima vittoria consecutiva e dalla capacità di mantenere il valore ben al di sopra della media del settore”.

David Buckingham, presidente e CEO di FCA Canada, ha invece dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di ricevere nuovamente questo premio dal Canadian Black Book per il miglior valore mantenuto. Jeep Wrangler risuona con i consumatori sia nel mercato nuovo che in quello usato come pochi altri veicoli possono, grazie a una combinazione unica di aspetto robusto, capacità senza pari e libertà all’aria aperta”.

