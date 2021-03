Alfa Romeo: due auto per ogni segmento?

Si intensificano le voci sul futuro piano di rilancio di Alfa Romeo. I dirigenti di Stellantis sembrano voler puntare forte sullo storico marchio milanese. Pertanto entro fine anno conosceremo quello che avverrà in futuro per la casa automobilistica del Biscione. Non stupirebbe che la gamma del brand possa venire ampiamente allargata sulla falsariga di quanto sta avvenendo con marchi quali Jeep, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat e Maserati.

Sfruttando le tecnologie e le piattaforme degli altri marchi di Stellantis, Alfa Romeo potrebbe avere 2 modelli in ogni segmento di mercato

Le ultime voci dicono che i piani di Alfa Romeo per il futuro potrebbero essere anche più generosi di quanto ipotizzato sino a questo momento. I soliti bene informati ci dicono che nel futuro del Biscione potrebbe esserci spazio per due auto in ogni segmento. Nel segmento B potrebbero trovare spazio un Urban SUV e una berlina compatta, nel segmento C l’erede di Giulietta e Tonale, nel segmento D confermate Stelvio e Giulia che dovrebbero ricevere in futuro una nuova generazione. Nel segmento E dovrebbero trovare spazio una nuova berlina e un grande SUV. Questi ultimi due modelli in particolare troveranno spazio in mercati chiave quali Stati Uniti e Cina.

Sfruttando tecnologie e piattaforme messe a disposizione dagli altri marchi di Stellantis, questo forte ampliamento della gamma sarebbe sicuramente possibile senza che lo sforzo finanziario sia eccessivo. Non dimentichiamo infine il possibile arrivo di una vettura sportiva in collaborazione con Maserati in due diverse versioni. Entro fine anno sapremo dunque se il rilancio di Alfa Romeo avverrà secondo questi termini in tutto o solo in parte.

