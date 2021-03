Dodge Challenger SRT Hellcat gareggia contro una Corvette Z06 modificata | Video

La Dodge Challenger SRT Hellcat è senza dubbio una delle vetture più utilizzate nelle drag race. Un esempio è l’ultima gara di accelerazione pubblicata su YouTube da Auto Glory in cui viene messa a confronto con una Chevrolet Corvette Z06 C6 modificata. A differenza della generazione C7, la C6 nasconde sotto il cofano un mostruoso motore V8 aspirato da 7 litri capace di sviluppare una potenza di 512 CV in versione stock.

Come detto poco fa, però, questo esemplare di Corvette non è originale in quanto troviamo alcune modifiche fra cui impianto di scarico e aspirazione personalizzati e un pacchetto di tuning E85. Lo youtuber afferma che adesso la C6 Z06 è capace di produrre oltre 600 CV alle ruote. Ciò si traduce in più di 650 CV all’albero motore.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la muscle car sfida una Corvette Z06 C6 modificata

Per quanto riguarda la Challenger SRT Hellcat, anche la muscle car di Stellantis è stata modificata. Questo significa che l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri produce oltre 717 CV. Sfortunatamente, Auto Glory non ha riportato i cambiamenti apportati a questa Challenger ma sappiamo che dispone di nuovi collettori di scarico, nuova puleggia inferiore e un carburante a 93 ottani.

A differenza della Corvette Z06 C6, che dispone di un cambio manuale, la Dodge Challenger SRT Hellcat modificata propone una trasmissione automatica a 8 rapporti. Tuttavia, la Corvette pesa 544 kg in meno rispetto alla Hellcat. Ad ogni modo, le due vetture americane si sono affrontate in due gare da cui è emerso un chiaro vincitore che potete scoprire nel video presente dopo la galleria fotografica.

