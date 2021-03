Questa Dodge Viper SRT-10 del 2005 in vendita ha ben 2000 CV!

Molti appassionati di auto non hanno mai abbastanza di cavalli, soprattutto se dispongono di vetture come la Viper che possono essere ampiamente modificate. È il caso di un uomo che ha costruito questa Dodge Viper SRT-10 di terza generazione. A prima vista potrebbe sembrare un esemplare standard ma sono state effettuate diverse modifiche.

Innanzitutto, sulla parte posteriore troviamo degli enormi pneumatici Mickey Thompson Pro, oltre a un paracadute montato sul retro. Il rivenditore afferma che è una delle Viper Gen III più veloci al mondo.

Dodge Viper SRT-10: in vendita un esemplare ampiamente modificato da 2000 CV

È stata interamente costruita da NTH Moto e sono stati investiti oltre 252.000 dollari per portarla alle specifiche attuali. Secondo quanto affermato dal rivenditore, questa vettura è riuscita a completare il quarto di miglio in 7,70 secondi a una velocità di 302 km/h, quindi è praticamente la Viper di terza generazione più veloce del pianeta.

Sebbene il contachilometri mostri soli 16.093 km percorsi, il bolide è stato guidato parecchio dal suo completamento avvenuto nel 2015 e vanta già diverse vittorie. L’elenco delle modifiche include varie chicche molto interessanti come pistoni forgiati, bielle in acciaio, sistema di olio a carter secco e altri componenti di prima qualità.

Il motore V10 da 8,55 litri presente sotto il cofano di questa Dodge Viper SRT-10 del 2005 dispone di due turbocompressori per una potenza complessiva pari a 2000 CV. Accanto al propulsore c’è una trasmissione T400 modificata con tutte le opzioni di aggiornamento disponibili.

Vista la potenza brutale da sostenere, la Viper ora dispone di un albero di trasmissione in fibra di carbonio, assali da corsa aggiornati e altro ancora. Il rivenditore afferma che la trasmissione è stata revisionata l’ultima volta nel febbraio del 2020.

Purtroppo, questo esemplare da 2000 CV non ha molti comfort a bordo. Infatti, mancano aria condizionata e radio ma troviamo dei sedili originali in fibra di carbonio e un sistema di spegnimento automatico del fuoco da utilizzare in caso di emergenza. Per quanto riguarda il prezzo, questa Dodge Viper SRT-10 del 2005 è disponibile a 164.800 dollari (138.665 euro).

