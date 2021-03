Ram lancia una nuova campagna pubblicitaria negli Stati Uniti

Ram ha annunciato nelle scorse ore di aver lanciato negli Stati Uniti una nuova campagna pubblicitaria chiamata I’m a Ram in collaborazione con il cantante e compositore Chris Stapleton vincitore di 5 Grammy.

La campagna include una serie di spot pubblicitari e contenuti di lunga durata che si estendono tramite i canali broadcast, digitali e social media di Ram presenti su Facebook, Instagram e Twitter.

Ram: I’m a Ram è il nome della nuova campagna pubblicitaria lanciata dal brand negli USA

Due di questi spot saranno trasmessi in televisione questo fine settimana durante la trasmissione televisiva NCAA March Madness. Una versione estesa di 60 secondi dello stesso spot è stato pubblicato anche sul canale YouTube ufficiale della casa automobilistica americana.

Marissa Hunter, responsabile marketing di Stellantis Nord America, ha detto: “Le caratteristiche leader della categoria e i riconoscimenti del settore continuano a convalidare la nostra dedizione alla ridefinizione del modo in cui i pick-up possono soddisfare le richieste dei clienti. È un onore collaborare di nuovo con il nostro amico e artista, e cinque volte vincitore ai Grammy, Chris Stapleton nella nostra ultima campagna di marketing ‘I’m a Ram’. Questa piattaforma creativa è di proprietà esclusiva, celebra lo spirito e la determinazione dei nostri proprietari e rafforza ulteriormente il nostro impegno Built to Serve”.

La campagna mette in evidenza i tre vincitori del Motor Trend Track of the Year, Ram 1500, Ram Heavy Duty e Ram 1500 TRX, e mostra le storie dei proprietari di Ram che hanno deciso di fare la differenza nella loro comunità.

Il lancio della campagna include una conversazione dietro le quinte con Chris Stapleton mentre guida il suo Ram 2500. Il cantante parla con il cuore e accompagna gli spettatori descrivendo ciò che significa collaborare con Ram ed essere un proprietario di uno dei suoi veicoli. Ulteriori spot di 30 secondi debutteranno nelle settimane successive.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI