Milano-Sanremo: AG2R Citroën Team partecipa all’edizione 2021

Oggi è partita la classica gara di ciclismo Milano-Sanremo a cui partecipa anche il team ciclistico AG2R Citroën Team in seguito a una partnership siglata fra il team ciclistico e il suo partner ufficiale AG2R La Mondiale e la casa automobilistica francese.

La Milano-Sanremo è uno degli eventi più importanti che si svolgono sulle strade del nostro Bel Paese e quest’anno si tiene sul tradizionale percorso che collega Milano con la Riviera di Ponente, attraversando Pavia, Ovada e l’Appennino ligure. In questa gara, il team AG2R Citroën è riuscito già a vincere due podi grazie ad Alberto Elli nel 1997 e a Oliver Naesen nel 2019. Quest’anno, invece, è il turno dell’italiano Andrea Vendrame che partecipa alla gara per la seconda volta.

AG2R Citroën Team: il team ciclistico partecipa alla Milano-Sanremo 2021

“Per un corridore italiano, la Milano-Sanremo è sempre un appuntamento importante. Per me è la corsa più carica di storia. Dopo la Tirreno-Adriatico, in cui ho percepito che la mia forma fisica migliorava sempre di più (4° nella prima tappa) non vedo l’ora di essere alla partenza della mia seconda Milano-Sanremo in soli 7 mesi. L’anno scorso la corsa si era disputata in piena estate e faceva molto caldo. Questa volta, avremo condizioni più ‘tradizionali’. Abbiamo una bella squadra e possiamo ottenere grandi risultati“, ha dichiarato Vendrame.

Citroën e il ciclismo condividono il fatto di riuscire ad affascinare le persone di tutte le origini, background, nazionalità ed età, quindi il marchio di Stellantis è riuscito ad entrare in questo sport senza difficoltà.

Infine, la partnership con AG2R Citroën Team sottolinea l’importanza che la casa automobilistica francese ha nei confronti dell’ambiente visto che ha come obiettivo quello di elettrificare il 100% della sua gamma entro il 2025.

